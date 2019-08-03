Известный российский музыкант спел злободневную песню о Путине и Украине

Володя Котляров из группы Порнофильмы исполнил злободневную песню

Вокалист российской рок-группы Порнофильмы Владимир Котляров "взорвал" сеть злободневной песней о путинском режиме Это пройдет.

В тексте песни он жестоко раскритиковал нынешнюю власть в РФ и разгон акции в Москве, которая прошла 27 июля. Протестующие вышли на митинг в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу. Полиция задержала 1373 человека. Это самые массовые задержания за последние 7 лет.

"Мы и правда живем в очень сложное время, думаю уже каждый понимает, что Россия с каждой новой наглой выходкой гопников, узурпировавших власть, еще глубже проваливается на дно. Иногда мне становится страшно от мыслей, что это никогда не закончится: нечисть никогда не покинет административных кабинетов, большей части населения нет до этого дела, оно просто пытается как-то выжить. Но все-таки важно помнить - не бывает ничего вечного: и режимы меняются, и диктаторы умирают, как и все люди, и вслед за самыми смутными временами всегда наступает оттепель. А значит, как бы нам всем сейчас не было ху*во и страшно за наше будущее, необходимо помнить и верить - когда-нибудь это точно пройдет", - сказано в описании песни.

Упомянул в песне артист и Путина: "В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь просто мертвый старик".

Также не обошлось и без слов об оккупированных Россией территорий Украины.

"Как Лефортовские коридоры

Как Беслан, как Норд-остовский газ

Федеральная свора бездушных майоров

Севастополь, Донецк и Луганск

Это точно пройдет"

Однако, в тексте песни Владимир обещает, что диктаторский режим в России не вечен, и он пройдет.

"Это точно пройдет!

С пакетом мокрым на голове,

С электрометками на руке

Моя Россия сидит в тюрьме

Но верь же мне...

Это пройдет!

Какой же черный нам выпал век.

А мне мерещится вдалеке

Живой надежды забытый свет,

так верь же мне

Это пройдет!", - поет Котляров в припеве.

В сети бурно отреагировали на песню, сравнив его трек с песней Виктора Цоя Перемен.

"Уже раз пятый смотрю. Очень сильно… печально и больно на душе! "Какой же черный нам выпал век", - написал Саша Кени.

"Володя, это гениально! Супер актуальная песня. Моя Россия сидит в тюрьме!", - отметил Макс Пименов.

"Отлично, на злобу дня! "Ох*евший единорос" - это пять!", - считает Сильвио Мануэль.

"Можно ставить гимном нынешнего протеста, как " Перемен" в 90-е. Спасибо, очень круто!", - заверила Наталья Попова.

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