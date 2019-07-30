"Лупить безоружных резиновой палкой": Макаревич "родил" песню о протестах в Москве - видео

30 июля 2019, 23:18

Андрей Макаревич в новой песне обратился к ОМОНу, который избивал безоружных граждан во время протеста в Москве.

Андрей Макаревич посвятил песню протестам в Москве / скриншот

Российский рок-музыкант, основатель группы Машина времени Андрей Макаревич, который ранее подколол Путина из-за паспортов в ЛДНР, посвятил новую песню протестам оппозиции в Москве 27 июля.

Отметим, в Москве 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека. Это самые массовые задержания за последние 7 лет.

Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,

Закованный в латы, как звездный десант,

До ужаса вооружённый,

Зачем ты такой наряжённый?

Я знаю, зачем тебе рация, каска,

И едкий в баллончике газ?

Скажи, для чего тебе черная маска

С прорезями для глаз?

Возможно, что ты перед внутренним взором

Рисуешь себя ослепительным Зорро,

Который по факту готов

Мочить неразумных врагов.

А может быть, маска нужна для острастки,

Чтоб знали, что люди, надевшие маски,

Порядок пришли защитить,

И вовсе не склонны шутить.

Наверно, все так. Только я полагаю,

Задача у маски немного другая:

Она — чтобы не было видно,

Когда вам становится стыдно.

Становится стыдно, и больно, и жалко

Лупить безоружных резиновой палкой,

А после в присутственном зданье

На них же давать показанья.

Ответствуя перед небесным отцом,

Ты маской уже не прикроешь лицо

Там способов спрятаться нету,

Когда призывают к ответу.

И, не подымая на Господа глаз,

Ты будешь бубнить: "выполнял, мол, приказ,

Вопросы к комбату, мол, к бате"…

Но этот ответ не прокатит.

Читайте также"С ума сошли?": Макаревич нещадно обругал российских телепропагандистовНапомним, ранее Андрей Макаревич обругал россиян за аннексию Крыма.

""Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" — написал Макаревич у себя в Facebook.

При этом он с сожалением отметил, что "красота мир не спасет".

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Москва Андрей Макаревич Машина времени ОМОН протесты новости России
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