"Лупить безоружных резиновой палкой": Макаревич "родил" песню о протестах в Москве - видео

Андрей Макаревич в новой песне обратился к ОМОНу, который избивал безоружных граждан во время протеста в Москве.
Российский рок-музыкант, основатель группы Машина времени Андрей Макаревич, который ранее подколол Путина из-за паспортов в ЛДНР, посвятил новую песню протестам оппозиции в Москве 27 июля.
Отметим, в Москве 27 июля на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых российские власти не допустили к избирательному процессу, полиция задержала 1373 человека. Это самые массовые задержания за последние 7 лет.
Скажи мне, архангел, ОМОНа атлант,
Закованный в латы, как звездный десант,
До ужаса вооружённый,
Зачем ты такой наряжённый?
Я знаю, зачем тебе рация, каска,
И едкий в баллончике газ?
Скажи, для чего тебе черная маска
С прорезями для глаз?
Возможно, что ты перед внутренним взором
Рисуешь себя ослепительным Зорро,
Который по факту готов
Мочить неразумных врагов.
А может быть, маска нужна для острастки,
Чтоб знали, что люди, надевшие маски,
Порядок пришли защитить,
И вовсе не склонны шутить.
Наверно, все так. Только я полагаю,
Задача у маски немного другая:
Она — чтобы не было видно,
Когда вам становится стыдно.
Становится стыдно, и больно, и жалко
Лупить безоружных резиновой палкой,
А после в присутственном зданье
На них же давать показанья.
Ответствуя перед небесным отцом,
Ты маской уже не прикроешь лицо
Там способов спрятаться нету,
Когда призывают к ответу.
И, не подымая на Господа глаз,
Ты будешь бубнить: "выполнял, мол, приказ,
Вопросы к комбату, мол, к бате"…
Но этот ответ не прокатит.
Читайте также"С ума сошли?": Макаревич нещадно обругал российских телепропагандистовНапомним, ранее Андрей Макаревич обругал россиян за аннексию Крыма.
""Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" — написал Макаревич у себя в Facebook.
При этом он с сожалением отметил, что "красота мир не спасет".