Из России сбежал скандальный дизайнер Артемий Лебедев - видео

Артемий Лебедев покинул РФ из-за политической ситуации / скриншот

Известный дизайнер Артемий Лебедев, который ранее объяснил, почему Путин захотел оккупировать Крым, убежал из России.

По информации, Лебедев уехал из-за политической ситуации в стране.

Отметим, Артемий Лебедев записал видео-ролик, в котором сообщил, что находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана".

"Есть большой шанс, что я больше не смогу вернуться", — сказал дизайнер.

Причиной этого Лебедев назвал политическую ситуацию в стране.

Напомним, ранее сообщалось, суд запретил въезд в Украину российскому дизайнеру Лебедеву. Отметим, ддизайнер оспаривал в суде постановление Службы безопасности Украины от 13 марта 2017 года о запрете въезда в Украину сроком на 5 лет.

Решением суда первой инстанции от 9 января текущего года в удовлетворении административного иска отказано.

Читайте такжеСкандальный дизайнер Лебедев у Дудя, самое интересное в интервью, опубликовано видеоНе согласившись с решением суда, истец подал апелляционную жалобу. Апелляционный суд 8 мая отклонил жалобу, соответственно, решение о законности запрета въезда в Украину вступило в силу.