Российский веб-дизайнер объяснил, почему Путин захотел оккупировать Крым

Самый известный в России веб-дизайнер Артемий Лебедев заявил, что президент страны Владимир Путин захотел оккупировать Крым, поскольку ребенком ездил туда во время каникул.

Об этом он сообщил в интервью корреспонденту Der Spiegel, пишет InoPressa.

В то же время собеседник журналистов уточнил, что идеалом главы РФ является Советский Союз.

"…Но кому нужен Крым? У нас есть полуостров получше — Камчатка на побережье Тихого океана", — отметил Лебедев.

По его словам, "она в тысячу раз круче Швейцарии — фантастические пейзажи, гейзеры, фьорды". "И никакой инфраструктуры — вот куда надо вкладывать деньги", — приводит издание слова российского веб-дизайнера.

Напомним, ранее нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что деоккупация украинского полуострова произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле.