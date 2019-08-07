"Вова, сыграй в ящик": в Сети обсуждают, как "змей" Путин потрогал мальчика

Пользователей возмутил тот факт, что президент РФ прикасался к ребенку/ скриншот

Пользователи Сети обсуждают визит президента России Владимира Путина в один из оздоровительных центров Сочи, где он навестил мальчика Матвея, который является одним из пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Видео общения хозяина Кремля с ребенком разместил в Twitter журналист Дмитрий Смирнов. На кадрах видно, что Путин подошел к ребенку и в начале разговора пожал ему руку.

"Матвей Николаевич, здравствуй! Нравится?", – поприветствовал Путин ребенка, спросив об отдыхе в санатории.

Мальчик ответил утвердительно и заявил, что делает подарок для президента - на столе перед ним стоял разукрашенный тигренок.

После общения с ребенком, глава РФ погладил его по спине и по голове. Юзеры посчитали странными прикосновения к маленькому мальчику. В комментариях Путину пожелали "сыграть в ящик", а также обвинили в педофилии и пиаре.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин наведался в пострадавший от масштабного наводнения Тулун Иркутской области. Во временном пункте, где разместили людей, глава РФ поговорил с шестилетним Матвеем Сафроновым, чей дом был разрушен во время потопа. Мальчик на вопрос президента о том, готовится ли он к детскому саду, со всей непосредственностью ответил, что в сентябре планирует туда вернуться: "Он утонул, но его ремонтируют". Сам того не ведая, малыш произнес знаменитую фразу Путина, которой он 19 лет назад ответил на вопрос ведущего CNN Ларри Кинга о том, что же произошло с подводной лодкой Курск, которая потерпела крушение на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года.

Как сообщал Главред, ранее в Сети обсуждали фотографии постаревших Дмитрия Медведева и Владимира Путина.