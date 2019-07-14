"Как яйца на Пасху, чукча сморщенный": в Сети перетирают планы 66-летнего "х*йла" стать "вечным правителем раши"

Россияне не в восторге от "вечного" Путина / скриншот

Официально президентский срок Владимира Путина (уже четвертый в общей сложности) истекает в 2024-м. Тем не менее, СМИ пишут, что 66-летний российский президент планирует совершить рокировку - стать главой Единой России и премьером с расширенными конституционными полномочиями.

Справедливости ради заметим, что в Кремле опасаются, что из-за падения рейтинга правящей российской партии Единая Россия в реализации замысла могут возникнуть проблемы.

Тем не менее, после этой новости в Сети появились фотографии "состарившихся" при помощи компьютерной программы, вечных и бессмертных руководителей России Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Надо отметить, что фотографии постаревших Медведева и Путина вогнали в депрессию россиян, ибо они уже и не надеются на скорое избавление от этой "сладкой" парочки.

"2030 год. Россией руководят опытные и полные сил люди", - подписали фотографии на странице Nasha Canada Newspaper в Twitter.

"Генеральные секретари ЦК КПСС 21 века, бессменные вечные правители раши", - прокомментировал сообщение некто Nemo.

"Не-а, ошибся чуток! Они будут гладкие и блестящие, как яйца на Пасху! Путина ещё немного раздует в области щёк ( как бурундука) с запасами на тот свет!))))))", - убеждена пользователь Сети Ирина.

"2030 год. Компот прям хорошо сохранился. Мешки под глазами, правда, Это потому что часто вино из Тосканы дегустирует. А слева это чё за чукча старый сморщенный? Неужто хуйло? Да не, не может быть эта крыса сдохла давно", - добавил Торин Дубощит.

"А Медведеву даже лучше так, меньше на дурочка похож", - убежден Андрей Сосна.

"Это очень реально, если 24 ом году станет президентом Медведьев, а премьером Путин. Скорее всего так и будет", - высказался Армен Геворгян.

"Неправильно нарисовали)) Сказочный никогда не будет таким морщинистым)))Он будет ещё более гладким, чем сейчас", - Сказал Alex Svet.

Напомним, ранее российский социолог Валерий Федоров описал преемника Путина.