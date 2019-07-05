"Не поведется на заморские печеньки": российский социолог описал преемника Путина

Преемником Владимира Путина может быть 40-50-летний современный человек, сообщил Валерий Федоров / Reuters

Российский политолог и социолог, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что президент РФ Владимир Путин уже ищет себе преемника среди политиков новой генерации.

Преемником Путина может быть 40-50-летний современный и динамичный человек, у которого есть опыт госуправления, рассказал эксперт в интервью Российской газете.

По его словам, президент ищет человека, который не пожертвует самостоятельностью РФ ради заморских "печенек".

"Имя его (преемника Путина — Ред.) мы узнаем нескоро, но образ, типаж можно с той или иной долей точности набросать уже сейчас. Это может быть человек поколения 40-50-летних, современный, динамичный... Но главное — с сильным характером и обязательно — патриот…", — заявил собеседник.

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман сообщил Главреду, что Владимир Путин при жизни может назначить своим преемником чисто формальную фигуру типа премьер-министра Дмитрия Медведева или главы Минобороны Сергея Шойгу.