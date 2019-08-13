"Писец, абсолютный пофигизм": журналист объяснил, почему в Грузию больше ни ногой

Панорама Батуми / Главред

Известный журналист и блогер Кирилл Сазонов поделился подробностями своей поездки в Грузию. По его словам, впечатления оказались очень противоречивые, при этом "много позитива, но негатива больше".

Среди позитива он назвал радушие местных жителей и неповторимую кухню, а среди негатива выделил "здоровый грузинский пофигизм".

"Теперь о негативе. Для себя я сформулировал его, как абсолютный грузинский пофигизм. То есть вот на своей территории ты достиг гармонии, а что происходит рядом – не твое дело. То очень мудро, но не на курорте", - написал он в Facebook.

Еще одним негативом он назвал ситуацию на грузинских дорогах: "Ребята, это просто писец. Ездить страшно даже в сравнении с Киевом или довоенным Донецком. Какие правила?! Сплошная на слепом повороте? Обгон под запрещающий знак? Выскочить со второстепенной на главную? Без проблем, просто нужно непрерывно сигналить. Ну или потом гнаться за обдчиком, чтобы разобраться (тоже видел)".

Читайте также"Злобные инвалиды": в Госдуме опустились до оскорблений в адрес Украины и ГрузииОн также развенчал миф об успешной реформе полиции в Грузии и привел примеры бездействия местных стражей порядка.

"Кто мне там рассказывал про успешную реформу полиции в Грузии и слабую в Украине? Вам нет доверия, потому что вы лгали. Полиция в Батуми есть, но непонятно зачем. На дорогах реально очень опасно. Это говорю я, достаточно резкий водитель. Нормальные люди там сошли бы с ума", - подчеркнул блогер.

Сазонов также обратил внимание на мелочность грузин, которые стараются во всем заработать на туристах: "Раздражает. От пасущих тебя на пляже владельцев лежаков и зонтиков, до торговцев в центре. Неужели для турецких отелей поставить бесплатные лежаки оказалось легко, а для Грузии непосильно дорого? Почему? Заложите лишние пару лари в проживание и уберите этих попрошаек с пляжа. Реально выглядит унизительно".

В то же время он не согласился с мнением о неповторимой ауре от сочетания старой архитектуры и новостроек в Грузии: "Ну и напоследок про Батуми. Что там стоит посмотреть? На мой взгляд, ничего. Новые небоскребы из стекла? Этим и дончанина не удивишь, а киевлянин не заметит даже. Старые дома? Гуд, красивые, как дворики в Одессе. Но… они еще в худшем состоянии, чем в Одессе".

Сазонов добавил, что в целом впечатления от поездки в Грузию очень положительные, однако во второй раз туда ехать не стоит.

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"Потому что цена билета и время полета сопоставимы с Турцией. А разница в сервисе и условиях просто космическая. Да, в Турции нет такой кухни и близких по культуре и ментальности людей. Но… если полгода или год откладываешь на отпуск, хочется выбрать оптимальный вариант", - резюмировал блогер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Грузии кафе взвинтили цены для россиян.