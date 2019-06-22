В Грузии кафе взвинтили цены для россиян

Для туристов из России все блюда в меню продаются на 20% дороже.
В грузинском курортном городе Батуми кафе заявили о повышении цен в меню для российских туристов на 20%.
Как сообщает Грузия Online, заведения резко от реагировали на недавние события в Грузии.
"После последних событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - заявили представители кафе Батуми.
Некоторые заведения отказались переводить меню на русский язык для туристов из этой страны.
К акции присоединились кафе по всей территории Грузии.
Ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин запретил полеты в Грузию и поручил вывезти россиян. Также МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Тех, кто уже находится в стране, попросили не посещать места массового скопления людей в Грузии.
Напомним, 21 июня в Грузии акции протеста вспыхнули с новой силой, стало известно о первых жертвах.
Кроме того, сообщалось, полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.