Козни США: в Госдуме прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

Здание Госдумы РФ / "ТВ Центр"

Спикер Госдумы (нижней палаты российского парламента) Вячеслав Володин дал комментарий по поводу указа президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для некоторых категорий россиян.

"Сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского говорит не о желании Украины предоставлять политическое убежище гражданам России, а о решении США и Великобритании ограничить или прекратить предоставлять его россиянам", − заявил он.

Читайте также"Мировой жандарм": в Госдуме огрызнулись на заявление Помпео по КрымуПо мнению Володина, властям США и Великобритании "стали не нужны у себя в странах" россияне, ищущие политического убежища.

Более того, спикер Госдумы РФ утверждает − такой указ Зеленского максимально популистичен.

"Только в России трудятся до 3 млн украинцев, почти каждый восьмой житель Украины работает за её пределами", — подытожил Володин.

Напомним, ранее во вторник, 13 августа, Владимир Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян, которые либо участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, либо подвергались в РФ преследованиям по политическим убеждениям.