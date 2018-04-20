"От сумы и от тюрьмы". В Госдуме предложили "сажать за решетку" исполнителей антироссийских санкций

Характерно, что логика высших сановников России колеблется в треугольнике: "Не потерпим, разорим, посадим".
Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володинво время встречи с коммерсантами и экспертами высказал идею введения запрета на исполнение санкций США в пределах РФ.
Такое сообщение в пятницу, 20 апреля, опубликовали представители пресс-службы парламентария. Кроме того, Володин не исключил, что за такие действия будет предусматриваться и уголовная ответственность.
По мнению спикера Госдумы РФ, в первую очередь карать будуть тех, кто "руководствуется антироссийскими решениями иностранных государств" при работе на территории страны.
"В России мы должны жить по российским законам", — подытожил Володин.
Напомним, ранее у Трампа рассказали о подготовке новых санкций против России.