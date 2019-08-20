На пути к футбольной команде: 73-летний Трамп стал дедом в 10 раз

Дональд Трамп стал дедушкой в 10 раз / Assotiated Press

19 августа, в понедельник, 73-летний президент США Дональд Трамп, который ранее признался, что что хочет купить Гренландию, стал дедушкой в десятый раз.

По информации, Эрик и Лара Трамп объявили о рождении дочери, которую назвали Каролиной.

"Лара и я с волнением приветствуем приход в этот мир Каролины Дороти Трамп. Мы уже любим тебя!", - написал в полночь на своей странице в Twitter сын Трампа Эрик.

Отметим, под сообщением оставила свое поздравление старшая сестра Эрика - Иванка Трамп: "Мы любим вас Лара, Эрик, (большой брат) Люк и милая Каролина!"

К слову, Эрику Трампу 35 лет. Он — третий ребенок Дональда Трампа. Его мать — первая жена миллиардера Ивана. В настоящее время Эрик и его старший брат Дональд Трамп-младший управляют отцовской компанией — The Trump Organization.

Также добавим, что теперь у Дональда Трампа 7 внуков и 3 внучки, передают fakty.ua.

Читайте такжеОшибочка вышла: Трамп не разобрался и оскорбил своего поклонникаНапомним, 19 августа американский президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией и их сыном Бэрроном, который перерос его, вернулись в Вашингтон после 10-дневного отдыха в Нью-Джерси.

Кроме того, вместе с ними прилетели в Белый дом и родители жены президента США — Амалия и Виктор Кнавс.

Отметим, 74-летняя теща 73-летнего Дональда Трампа сияла в ярко-синем платье с эффектными голубыми, розовыми и красными полосками. При этом жена Трампа в изумрудно-зеленой юбке оригинального дизайна, белой футболке и "лабутенах" с цветочным принтом выглядела тоже очень эффектно.