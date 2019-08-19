Радости Трампа: 13-летний сын перерос его, жена выгуляла дивные лабутены - фото

19 августа 2019, 13:10

Дональд Трамп с семьей вернулся в Белый Дом из небольшого отпуска.

Трамп с женой и сыном вернулись из отпуска / footwearnews.com

Американский президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией и их сыном Бэрроном вернулись в Вашингтон после 10-дневного отдыха в Нью-Джерси.

Кроме того, вместе с ними прилетели в Белый дом и родители жены президента США — Амалия и Виктор Кнавс.

Отметим, 74-летняя теща 73-летнего Дональда Трампа сияла в ярко-синем платье с эффектными голубыми, розовыми и красными полосками.

Теща Трампа сияла в синем платье
Теща Трампа сияла в синем платье / footwearnews.com

При этом жена Трампа в изумрудно-зеленой юбке оригинального дизайна, белой футболке и "лабутенах" с цветочным принтом выглядела тоже очень эффектно, пишет Footwearnews, передают  Факты.

Мелания Трамп выгуляла изумрудную юбку
Мелания Трамп выгуляла изумрудную юбку / footwearnews.com

Добавим, что 13-летний сын Трампа - Бэррон уже перерос отца, рост которого 190 сантиметров. К слову, Бэрон был одет в черную одежду и белые кроссовки Nike.

Сын Трампа перерос его
Сын Трампа хорошо вытянулся / footwearnews.com

Бэррон - единственный сын Дональда Трампа от его третьей жены Мелании Трамп, модели из Словении.

Дивные лабутены Мелании Трамп
Дивные лабутены Мелании Трамп / footwearnews.com

Родился Бэррон спустя год после свадьбы Мелании и Дональда, 20 марта 2006 года. Родители отказались от услуг наемных нянь. Мелания сама готовит ему завтрак, собирает в школу и встречает после учебы, занимается с ним вечерами, да и Дональд гораздо более лоялен к сыну, чем некогда его собственный отец, авторитарный и жесткий бизнесмен Фред Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, Меланья Трамп не спит с мужем и собирается забрать половину его состояния. Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал известный украинский астролог Влад Росс.

"Уже давно поговаривают, что в отношениях Дональда и Мелании Трамп все не так уж гладко. И это действительно так. По моим прогнозам, они точно разведутся. И произойдет это сразу после того, как Трамп перестанет быть президентом США. Это 100%.", - сказал Росс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
отпуск Дональд Трамп лабутены Бэррон Трамп Мелания Трамп новости США
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

13:10
Радости Трампа: 13-летний сын перерос его, жена выгуляла дивные лабутены - фото
13:02
"Лучше насрать на стол": Собчак раздает важные советы для жизни
12:43
Виктор Леоненко: Футболисты Динамо – это олени
12:34
Адский пожар в Одессе: в отеле Токио Стар погибла австралийка Видео
12:28
Могут подать в суд: Петросян погряз в миллионных долгах из-за любовницы
12:28
Борьба за мозги: Вятрович рассказал, как сражаться за людей из Донбасса и Крыма
12:21
"Бой с Такамом будет" - Александр Усик Видео
12:10
Известный английский спортсмен найден мертвым
12:00
Жуткий пожар в Одессе: владельцу сгоревшего отеля сообщили о подозрении Видео
11:59
Переговоры президента Зеленского и израильского премьера Нетаньяху: видеотрансляция Фото Видео
11:47
Украинский блогер угодил в Миротворец за критику Зеленского
11:42
В Офисе президента не смогли показать заявления об отставки "всей команды" Видео
11:39
Звезда Большой маленькой лжи полностью обнажилась
11:33
В Москве покичились дутым многомиллиардным долгом Киева
11:14
Глава Госкино во всеуслышание объявил об отставке Видео
11:13
Волейболист обозвал российскую фигуристку чучелом
11:00
"Скот*база собралась": русские звезды целым скопом высадились в Крыму
10:38
"Если я клоун, то Бурда - плакса" - Дентиньо
10:37
Крошечный малыш чудом спасся: мужчина с ножом на вокзале устроил кровавую резню Видео
10:03
Звезда Квартала лукаво показала сочные ягодицы
10:01
Подняла бучу: жена израильского премьера поскандалила в самолете и швырнула каравай: видео Видео
09:59
У Зеленского нет выбора - он обязан сохранить Украину мнение
09:33
В центре Москвы и Питера прошли пикеты за деоккупацию Крыма Фото
09:06
Шпионские страсти: в Запорожье на стратегическом заводе "спалили" агента россиян Видео
08:52
Сотрудники ирландского паба унизили Макгрегора
08:49
Смертельный пожар в отеле Токио Стар: задержали еще троих подозреваемых Видео
08:34
Жулио Сезар уволен из Олимпика
08:34
Кравчук оценил указ Зеленского об украинском гражданстве для россиян
08:34
Будут ли США участвовать в переговорах по Донбассу, и как это поможет Украине мнение
08:28
"Было бы неплохо": Трамп признался, что хочет купить Гренландию Видео
08:14
"Какой-то абсурд": Датский премьер распекла Трампа за план с покупкой Гренландии
07:43
В Иловайском сражении воевали российские танки – международные расследователи
07:37
Яблочный спас 2019 и Преображение Господне: все о празднике – от примет до открыток Видео
07:15
Обгонит ли Украина Польшу: почему ВВП растет как на дрожжах
06:56
Перезагрузка Рады 9.0: какие фракции станут сиамскими близнецами мнение
06:33
Преображение 2019 – открытки и поздравления яркие и живые Фото
06:01
Хороший знак для Украины: астролог назвал самый лучший день августа
05:31
Самые модные прически для школьниц на 1 сентября 2019: тренды, 40 фото Фото Видео
05:04
Нибиру сожжет Россию 30 августа: Земля превратится в кипящий котел - уфологи
04:40
"Если не получится – ж*па": журналист предупредил о рисках концентрации власти Зеленским Видео
04:07
Стало известно, как распознать умелого в сексе человека
03:10
Дмитрий Гордон дал рецепт, как вернуть Донбасс
02:42
Диетолог распекла топ популярных советов по здоровому питанию
01:54
Эксперты рассказали, как женщинам легко достичь оргазма во время секса
01:09
Зарубил пятерых: в РФ отличник из конкурса Умники и умницы убил свою семью и покончил с собой Видео
00:29
С Яблочным спасом – открытки и поздравления своими словами Фото
18 августа, воскресенье
23:56
"Ты - законтаченный": в суде облили мочой блогера, избившего ветерана АТО Видео
23:20
"Олицетворение надежды": журналист объяснил оглушительный успех Зеленского Видео
22:56
Новый истукан в Донецке: в "ДНР" решили поставить памятник Николаю II
22:25
"Тупая овца": избранный нардепом блогер взбесился из-за интервью, журналистка ответила
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять