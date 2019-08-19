Радости Трампа: 13-летний сын перерос его, жена выгуляла дивные лабутены - фото

Трамп с женой и сыном вернулись из отпуска / footwearnews.com

Американский президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией и их сыном Бэрроном вернулись в Вашингтон после 10-дневного отдыха в Нью-Джерси.

Кроме того, вместе с ними прилетели в Белый дом и родители жены президента США — Амалия и Виктор Кнавс.

Отметим, 74-летняя теща 73-летнего Дональда Трампа сияла в ярко-синем платье с эффектными голубыми, розовыми и красными полосками.

Теща Трампа сияла в синем платье / footwearnews.com

При этом жена Трампа в изумрудно-зеленой юбке оригинального дизайна, белой футболке и "лабутенах" с цветочным принтом выглядела тоже очень эффектно, пишет Footwearnews, передают Факты.

Мелания Трамп выгуляла изумрудную юбку / footwearnews.com

Добавим, что 13-летний сын Трампа - Бэррон уже перерос отца, рост которого 190 сантиметров. К слову, Бэрон был одет в черную одежду и белые кроссовки Nike.

Сын Трампа хорошо вытянулся / footwearnews.com

Бэррон - единственный сын Дональда Трампа от его третьей жены Мелании Трамп, модели из Словении.

Дивные лабутены Мелании Трамп / footwearnews.com

Родился Бэррон спустя год после свадьбы Мелании и Дональда, 20 марта 2006 года. Родители отказались от услуг наемных нянь. Мелания сама готовит ему завтрак, собирает в школу и встречает после учебы, занимается с ним вечерами, да и Дональд гораздо более лоялен к сыну, чем некогда его собственный отец, авторитарный и жесткий бизнесмен Фред Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, Меланья Трамп не спит с мужем и собирается забрать половину его состояния. Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал известный украинский астролог Влад Росс.

"Уже давно поговаривают, что в отношениях Дональда и Мелании Трамп все не так уж гладко. И это действительно так. По моим прогнозам, они точно разведутся. И произойдет это сразу после того, как Трамп перестанет быть президентом США. Это 100%.", - сказал Росс.