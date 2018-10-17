Самолет Мелании Трамп задымился и совершил экстренную посадку

Мелания Трамп едва не попала в авиакатастрофу / Reuters

В США самолет с первой леди страны Меланией Трамп на борту совершил вынужденную посадку из-за технических неполадок в воздухе.

Как сообщает CNN, самолет взлетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и направлялся в университетскую больницу Филадельфии, однако уже через10 минут начал приземление.

Отмечается, что, помимо супруги президента, на борту также присутствовали журналисты. Пассажиры заметили запах дыма, о чем сообщили членам экипажа.

Пилоты приняли решение вернуться на авиабазу, а бортпроводники выдали пассажирам влажные полотенца для защиты дыхательных путей от дыма.

После инцидента пресс-секретарь супруги Дональда Трампа Стефани Гришем заявил, что происшествие случилось из-за "незначительных технических вопросов". В результате задымления самолета никто серьезно не пострадал.

Напомним, американский рэпер T.I. спровоцировал скандал, опубликовав провокационный ролик с двойником жены президента США Мелании Трамп, изобразив первую леди обнаженной.