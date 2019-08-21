Оголтелые русофобы: Трамп решил дружить с Румынией против Северного потока-2

В Белом доме по-прежнему изыскивают всякие внешние резервы для блокировки строительства российского газопровода Северный поток-2.
Президент США Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис по результатам переговоров в Вашингтоне сделали заявление о том, что их страны категорически выступают против строительства российского газопровода Северный поток-2.
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-пула Белого дома. И Трамп, Йоханнис публично признали, что энергетическая безопасность в нынешних условиях четко равна национальной безопасности.
Читайте такжеСМИ озвучили действенный способ борьбы с Северным потоком-2"Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком-2" и другими проектами, которые делают наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России. Ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы", − говорится в тексте.
Напомним, ранее в США предложили новый хитрый план в борьбе против РФ и Северного потока-2. До этого эксперт поведал, к каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2.