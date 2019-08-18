В США предложили новый хитрый план в борьбе против РФ и Северного потока-2

"Северный поток-2" / REUTERS

Предложенный властям США новый пакет санкций против российского газопровода Северный поток–2 не будет эффективен, поэтому нужно рассмотреть другой вариант создания конкуренции "Газпрому" в Европе.

Соответствующее мнение высказала политолог Анна Микульска в статье для издания Forbes.

Как полагает она, новые санкции от Белого дома не смогут остановить строительство Северный поток-2 и навредят самим США.Микульская уверяет - для того, чтобы американцы смогли составить российским энергоресурсам конкуренцию на европейском рынке, Вашингтону просто необходимо развивать технологии сжиженного газа, в том числе и через строительство новых трубопроводов и терминалов в Польше и Литве.

Говоря об Украине, эксперт отмечает, что транзит через ее территорию, вероятно, будет сохранен

Напомним, ранее в Еврокомиссии наехали на США из-за санкцией против Северного потока-2. До этого эксперт дал прогноз о том, к каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2