Путину сменили фамилию: Песков назвал причину

Конспирация вышла, мягко говоря, слабоватой / На фото - Владимир Путин / Reuters

В архивной выписке из Росреестра на бывшую квартиру Путиных в Санкт-Петербурге вместо фамилии хозяина Кремля Владимира Путина появилось имя несуществующего Игоря Петровича Сергеева-Градского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это "конспирацией".

По словам Пескова, он не обладает точной информацией, но у него есть своя версия происходящего.

"...это могло быть связано с тем, что Владимир Путин является объектом государственной охраны, самым охраняемым человеком в нашей стране. Возможно, это связано с правилами обеспечения безопасности, но в данном случае я предполагаю вслух. Точной информации не имею", - сказал Песков Собеседнику.

Конспирация вышла весьма неуклюжая, констатируют в издании. Сообщается, что к бывшему месту жительства Путиных водят экскурсии туристов. Кроме того, Путин в этой квартире не живет уже около 20 лет.

Тем временем Эхо Москвы объявило творческий конкурс на тему сказочного Сергеева-Градского. От читателей в редакцию пришли десятки песен, стихов и частушек:

"Лето было на исходе, / отцветали лилии, / И у нас теперь по моде всем менять фамилии... / А заведует Кремлем, / реже ночью, чаще днем, / Словно Гамлет Датский, наш Сергеев-Градский".

"Я был когда-то странным владельцем безымянным, / Которого в реестре никто не находил. / А стал Сергеев-Градским, не папой и не гадским, / Я просто чудо всем вам подарил".

Напомним, известный карикатурист Сергей Елкин высмеял неудачные попытки президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, трансформировав ее в Большую восьмерку. Забавный рисунок с незамысловатым сюжетом опубликован на Deutsche Welle. На карикатуре изображен глава Белого дома, который направляется в рамке металлоискателя. На груди у него табличка – G7. Трамп несет чемоданчик, который по форме очень напоминает внешность президента России Владимира Путина, который якобы спрятан внутри.