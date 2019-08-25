Революция в России: эксперт сказал, кто может стать альтернативой Путину

Путина может заменить человек типа Стрелкова / Reuters

В России постепенно повышается вероятность развития революционного события. Однако, альтернативы действующим политикам пока что нет. Такое мнение высказал бывший депутат Государственной думы России Илья Пономарев.

По его мнению, революционный путь полностью зависит от наличия поддержанной обществом альтернативы. Он напомнил, что и в Украине во время Оранжевой революции 2004 года, и Революции Достоинства 2014-го сначала появлялась альтернатива. В 2004 году это был Виктор Ющенко, а в 2014-м - европейский выбор украинцев.

"А только потом действия власти, которая в 2004 году сфальсифицировала выборы, а в 2013-м – избила студентов, выступили катализатором для общественной мобилизации", - сказал Пономарев во время чата на Главреде.

"Условия для мобилизации в России есть, а альтернативы – по-прежнему нет. Ни Навальный, ни Ходорковский, ни Гудков пока такой альтернативой не стали. Кстати, гораздо ближе к тому, чтобы стать такой альтернативой, малоприятные для Украины люди типа господина Стрелкова. Поэтому о Навальном говорят многие СМИ, а о Стрелкове – никто, и Кремль всячески прикладывает руку к этому", - уверен бывший депутат.

Пономарев считает, что наиболее вероятный сценарий смены власти в России будет чем-то напоминать события 1917 года.

"Первый этап действий – внутри элиты (возможно, в режиме управляемой передачи власти, инспирированной самим Путиным, а, возможно, и "дворцового переворота"), он снимет медийные и финансовые барьеры для деятельности оппозиции. После чего в короткое время проявится та самая альтернатива, которая сметет силы прошлого", - резюмировал он.

Напомним, ранее Пономарев прокомментировал открытые в Украине уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко и выразил надежду, что криминального преследования экс-гаранта не будет.