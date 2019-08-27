Появилась карикатура, как Трамп "несет" Путина в G7

Сергей Елкин изобразил попытку главы Белого дома вернуть Россию в Большую семерку.
Известный карикатурист Сергей Елкин высмеял неудачные попытки президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, трансформировав ее в Большую восьмерку.
Забавный рисунок с незамысловатым сюжетом опубликован на Deutsche Welle.
На карикатуре изображен глава Белого дома, который направляется в рамке металлоискателя. На груди у него табличка – G7. Трамп несет чемоданчик, который по форме очень напоминает внешность президента России Владимира Путина, который якобы спрятан внутри. Президент США планирует его незаметно пронести через металлоискатель на саммит Большой семерки.
Напомним, Трамп всерьез рассматривал вариант приглашения российской делегации с гостевым визитом на саммит G7 в 2020-м.
Как ранее сообщалось, Трамп конфликтовал с коллегами по Большой семерке на саммите во Франции, поскольку требовал возвращения в G7 России.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки. Он считает, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.