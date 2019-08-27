Появилась карикатура, как Трамп "несет" Путина в G7

27 августа 2019, 01:55

Сергей Елкин изобразил попытку главы Белого дома вернуть Россию в Большую семерку.

Путин и Трамп
Трамп хотел видеть Путина на саммите стран-лидеров / Reuters

Известный карикатурист Сергей Елкин высмеял неудачные попытки президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, трансформировав ее в Большую восьмерку.

Забавный рисунок с незамысловатым сюжетом опубликован на Deutsche Welle.

На карикатуре изображен глава Белого дома, который направляется в рамке металлоискателя. На груди у него табличка – G7. Трамп несет чемоданчик, который по форме очень напоминает внешность президента России Владимира Путина, который якобы спрятан внутри. Президент США планирует его незаметно пронести через металлоискатель на саммит Большой семерки.

/ Карикатура Сергея Елкина/DW

Напомним, Трамп всерьез рассматривал вариант приглашения российской делегации с гостевым визитом на саммит G7 в 2020-м.

Как ранее сообщалось, Трамп конфликтовал с коллегами по Большой семерке на саммите во Франции, поскольку требовал возвращения в G7 России.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки. Он считает, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.

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