Путин дал полизать Эрдогану российское мороженое

Президенты России и Франции соблазнились мороженым в ходе посещения Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС).
27 августа президент России Владимир Путин, которого ранее накормил сорбетом из черных крымских помидоров президент Франции Макрон, внезапно угостил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
По информации, лидеры двух стран в ходе посещения Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС) подошли к палатке с мороженым, и Путин поинтересовался, что есть в продаже.
После ответа продавца, который перечислил ассортимент, Путин выбрал Вологодское, а Эрдоган — Коровку из Кореновки. Сумма покупки составила 210 рублей, при этом Путин расплатился купюрой в пять тысяч.
"Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", — бросил Путин в сторону министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
"Спасибо за щедрость", — засмеялся тот.
Судя по всему, мороженое пошло на душу Путину, и он захотел продолжения банкета.
"А знаете, дайте нам еще. Всех угостим", - сказал глава России, передает РИА Новости.
К слову, в соцсетях по этому повду начали вовсю шутить.
"Эрдогану мороженое, Макрону цветы! Смотри не перепутай!", - отметил пользователь Сети в Twitter.
Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о позиции Турции насчет решения войны на Донбассе. Президент Турции отметил, что поддерживает скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права. Свою позицию он озвучил во время пресс-конфернции в Анкаре 7 августа, которая была проведена в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
Также ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, проводя брифинг с президентом Владимиром Зеленским, высказался о том, что возглавляемая им страна ранее не признавала аннексию полуострова Крым Россией и не сделает это в будущем.
"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины", - заявил президент Турции.