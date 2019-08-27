Путин дал полизать Эрдогану российское мороженое

Путин угостил Эрдогана российским мороженым / vesti.ru

27 августа президент России Владимир Путин, которого ранее накормил сорбетом из черных крымских помидоров президент Франции Макрон, внезапно угостил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

По информации, лидеры двух стран в ходе посещения Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС) подошли к палатке с мороженым, и Путин поинтересовался, что есть в продаже.

После ответа продавца, который перечислил ассортимент, Путин выбрал Вологодское, а Эрдоган — Коровку из Кореновки. Сумма покупки составила 210 рублей, при этом Путин расплатился купюрой в пять тысяч.

"Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации", — бросил Путин в сторону министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Спасибо за щедрость", — засмеялся тот.

Путин угостил мороженым не только Эрдогана / Скриншот twitter.com/tass_agency

Судя по всему, мороженое пошло на душу Путину, и он захотел продолжения банкета.

"А знаете, дайте нам еще. Всех угостим", - сказал глава России, передает РИА Новости.

К слову, в соцсетях по этому повду начали вовсю шутить.

"Эрдогану мороженое, Макрону цветы! Смотри не перепутай!", - отметил пользователь Сети в Twitter.



Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил о позиции Турции насчет решения войны на Донбассе. Президент Турции отметил, что поддерживает скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права. Свою позицию он озвучил во время пресс-конфернции в Анкаре 7 августа, которая была проведена в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Также ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, проводя брифинг с президентом Владимиром Зеленским, высказался о том, что возглавляемая им страна ранее не признавала аннексию полуострова Крым Россией и не сделает это в будущем.

"Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины", - заявил президент Турции.