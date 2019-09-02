Ураган Дориан накинулся на США: люди молятся от фото и видео очевидцев

Ураган Дориан прошел через Багамские острова и движется в сторону американского штата Флорида, побережья которого достигнет в ближайшее время.

На Багамах во время шторма утонул 8-летний мальчишка, его сестра считается пропавшей без вести. Материальный ущерб также зашкаливает. Поэтому жителей Флориды, прибрежных районов Джорджии и Южной Каролины решено эвакуировать.

Скорость ветра оценивают в 256 км/ч. На материковую часть США уже обрушились сильные дожди.

Читайте такжеЧасть Украины накроет похолодание – синоптикВ сети же люди массово просят молиться за жизнь всех, кто так или иначе пострадал от урагана Дориан.

Отметим, что 1 сентября ураган Дориан достигал наивысшей, 5-й, категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигала 295 км/ч. Теперь уровень опасности понижен до 4-й категории.

Напомним, в начале августа в Киеве ураган выкорчевал деревья и рекламные щиты. Деревья падали на авто и линии электротранспорта.