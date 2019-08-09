Погодный Апокалипсис: в Киеве ураган выкорчевал деревья и рекламные щиты

9 августа 2019, 22:57

В столице деревья падали на авто и линии электротранспорта.

  • Последствия урагана в Киеве @DSNSKyiv
  • Последствия урагана в Киеве @DSNSKyiv
  • Последствия урагана в Киеве @DSNSKyiv
  • Последствия урагана в Киеве УНИАН
  • Последствия урагана в Киеве dtp.kiev.ua

В пятницу, 9 августа, в Киеве в результате мощного ливня и урагана падали сломанные ветром деревья и сносило рекламные баннеры.

В частности, на улице Азербайджанской в Днепровском районе поваленные деревья разбили четыре автомобиля.

Кроме того, на Крещатике на припаркованный автомобиль упал информационный знак.

На улице Автозаводская, которая находится возле авторынка, сильный ветер качал огромную строительную плиту, которая висела на кране.

Как сообщили в ГСЧС, с 18.00 до 18.30 спасателям поступило четыре сообщения об упавших деревьях.

В частности, по адресу Пуща Водица, дерево упало на 4 линии трамвайных путей.

На ул. Героев Сталинграда, 47-А, дерево упало на автомобиль марки Suzuki.

На ул. Николая Юнкерова дерево упало на административное здание и линию электропередач, на ул. Западынская, 5 - на проезжую часть.

В целом в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило 18 заявок, из них передали по принадлежности в КАРС 10 заявок, и 5 заявок было передано в Киевэнерго.

Подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве привлекались к ликвидации непогоды по 4 адресам.

Погибших и травмированных нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что киевляне делятся в Сети невероятными фото после мощного ливня.

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Киев ветер ураган шторм ливень
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