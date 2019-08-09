Флешмоб "запости радугу": киевляне делятся в Сети невероятными фото после мощного ливня

В пятницу, 9 августа, во второй половине дня на Киев обрушился мощный ливень, который сопровождался сильными порывами ветра.

Стихия бушевала не долго, однако после себя оставила не только традиционно подтопленные улицы, но и радугу, которую видели во многих районах города.

При этом киевляне в соцсетях активно выкладывают свои фото и видео радуги, которые успели зафиксировать.

"Флешмоб "запости радугу" объявляется открытым", - подписала в Facebook свое фото радуги пользователь Катерина Венжик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 9 августа в Одессе после сильнейшего ливня со штормовым ветром по ряду маршрутов перестали ходить трамваи.