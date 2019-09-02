Смертельная стихия: в США из-за урагана эвакуируют более 800 тыс. человек

Синоптики прогнозируют, что ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды / Фото Twitter @pastormarkburns

В американском штате Южная Каролина из-за урагана Дориан власти приняли решение эвакуировать 830 тысяч жителей прибрежных зон. Приказ об обязательной эвакуации вступит в силу 2 сентября, а с 3 сентября будут закрыты все школы и государственные учреждения вдоль побережья.

Режим чрезвычайной ситуации уже объявлен в штатах Северная Каролина и Флорида, передает DW. Синоптики прогнозируют, что ураган может достигнуть берегов Южной Каролины не раньше среды.

Ранее Дориан обрушился на побережье Багамских островов. Bahamas Press опубликовало видео стихии.

BP BREAKING| Serious Hurricane Damage in Abaco today as Dorian moves on land at 185mph... pic.twitter.com/JizKX6hHpe — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 1, 2019

Abaco residents taking a Sunday Drive as 180mph Dorian makes landfall in Abaco. pic.twitter.com/cawaPO5lkB — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 1, 2019

Hurricane Dorian arriving on Abaco with 180mph winds... pic.twitter.com/DnsoKsF046 — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 1, 2019

Видео урагана из космоса:

Стоит отметить, что 1 сентября тропический шторм Дориан достиг наивысшей, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигает 295 км/ч. Национальный центр по наблюдению за ураганами охарактеризовал его, как "катастрофический". Он представляет серьезную опасность для жизни людей.

По словам метеорологов, точный маршрут урагана трудно предугадать, но большинство склоняются к тому, что он немного ослабнет, повернет на север и ближайшие дни будет двигаться вдоль береговой линии США.

Напомним, в начале августа в Киеве ураган выкорчевал деревья и рекламные щиты. Деревья падали на авто и линии электротранспорта.