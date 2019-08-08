Из-за урагана на Ривненщине погибла пенсионерка, ее внучка в больнице

Женщина погибла на месте, ее внучку доставили в больницу / УНИАН

В Ривненской области в селе Постийное Костопольского района 8 августа из-за пронесшегося ураганного ветра погибла пожилая женщина, а ее несовершеннолетняя внучка попала в больницу.

Из-за непогоды на дорогу упал электропровод под напряжением, от удара током женщина 1937 года рождения скончалась на месте, а ее несовершеннолетнюю внучку доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС Ровенской области.

Как выяснили спасатели, обрыв провода произошел на отрезке от электроопоры до сельского дома, он лежал на проезжей части дороги.

Обстоятельства, при которых бабушка с внучкой прикоснулись к нему, выясняются.

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