В Госдуме заинтересовались технологией воскрешения

Путин - в поисках "эликсира бессмертия" / Reuters

Аппарат Государственной Думы России заказал исследование возможности использования в стране вспомогательных репродуктивных технологий. В частности, речь идет о клонировании, редактуре генома и криогенном воскрешении.

На портале госзакупок уточняется, что вспомогательные репродуктивные технологии якобы должны исправить плачевную демографическую ситуацию в России и приблизить "создание общества нового типа". Заказанное исследование подразумевает прежде всего создание нормативно-правовой базы на тот случай, если подобные технологии станут реальными, пишут Открытые медиа.

"Провести анализ воздействия (в том числе и перспективных) вспомогательных репродуктивных технологий (клонирования, криогенного воскрешения, суррогатного материнства нового поколения и так далее) как факторов кризиса идентичности личности. Провести исследование возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательстве", – отмечается в техническом задании Госдумы.

На исследование готовы потратить 8,97 млн рублей, а работа должна быть выполнена до 30 ноября.

О перспективах применения генной инженерии президент РФ Владимир Путин говорил еще в 2017 году на международном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Тогда хозяин Кремля заявил, что благодаря развитию генной инженерии человек получил возможность "влезать в генетический код", в результате чего может быть создан "гениальный математик или музыкант, но может быть и военный, который может воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли".

Читайте также"Суперлюди с измененными ДНК": раскрыт последний страх Стивена ХокингаНапомним, в Китае построили прототип нового суперкомпьютера. Среди прочего, новую супермашину планируется использовать в генной инженерии при анализе белков.