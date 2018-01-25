На очереди — человек. В Китае ученые клонировали обезьян, опубликованы фото и видео

В Китае ученые-генетики клонировали обезьян по той же методике, с помощью которой появилась знаменитая овечка Долли.

Для того, чтобы улучшить существующие методики, ученым понадобилось два года. Они столкнулись с "огромным количеством ошибок и неудач", а первые клоны умирали через несколько часов после рождения.

При этом вероятность смерти клонированных макак удалось значительно снизить благодаря тому, что ученые добавили матричную РНК и трихостатин А, которые позволили пробудить более двух тысяч генов.

Кроме того, ученые использовали ток для имитации оплодотворения яйцеклетки с последующим производством эмбриона. Авторы исследования отмечают, что пока не существует никаких преград для клонирования человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в вечной менрзлоте Якутии были найдены останки пещерного львенка, возраст которого оценивается в 50 тысяч лет. Ученые надеются извлечь из останков ДНК и в дальнейшем попытаться клонировать пещерного льва.