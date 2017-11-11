В вечной мерзлоте Якутии нашли останки пещерного львенка, опубликованы фото и видео

В Якутии Абыйском районе РФ найдены останки пещерного львенка, возраст которого оценивается в 50 тысяч лет.

По мнению ученых, на момент смерти львенку было от одного до двух месяцев, сообщает ZN.UA со ссылкой на The Siberian Times.

Его останки отлично сохранились, но исследователи пока не могут сказать, был он самцом или самкой. Вес львенка составляет около четырех килограммов, а длина его тела равняется 45 сантиметрам.

Ученые надеются извлечь из останков ДНК и в дальнейшем попытаться клонировать пещерного льва.

Ранее ученые похвастались: в Англии нашли зубы древнейшего предка человека.

фото; видео: The Siberian Times