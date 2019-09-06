Эксперт оценил вариант со сделкой Путина и Трампа по продаже мощнейшего оружия

Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Предложение президента РФ Владимира Путина о продаже российского новейшего гиперзвукового оружия президенту США Дональду Трампу было, скорее всего, малосерьезным.

Такое мнение в комментарии порталу Известия высказал эксперт и глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Безусловно, тема гиперзвукового оружия крайне беспокоит Пентагон, ведь средств защиты от гиперзвуковых ракет пока еще не придумали. Оттого так сильно уязвлено самолюбие Трампа и генералов из Пентагона, и потому в Вашингтоне так ждут конкретных результатов своих многомиллиардных вложений от своих оборонных холдингов", — заявил он.

По словам Михайлова, на данный момент военная корпорация Raytheon закончила эскиз гиперзвукового планера, который должен будет преодолевать гиперзвуковой барьер и станет конкурентом российского оружия Авангард.

Напомним, ранее вице-адмирал флота НАТО Клайв Джонстон рассказал о необычном оружии, которое имеется в распоряжении Путина. До этого военный эксперт Олег Жданов оценил вариант, при котором Кремль воспользуется российским ядерным оружием.

