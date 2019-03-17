Эксперт сказал, воспользуется ли Путин ядерным оружием

Владимир Путин не воспользуется ядерным оружием, полагает эксперт / Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин "не самоубийца, чтобы воспользоваться ядерным оружием".

Старт ракеты с ядерной боеголовкой с территории РФ повлечет ответные действия, и после этого цивилизация будет уничтожена, рассказал аналитик в эфире ObozTV.

По его словам, США прибедняются, у них есть достаточное количество ядерного заряда различной мощности, и при этом они запустят в производство разработанную ракету средней дальности.

"Расходы на это равны полтриллиону долларов, поэтому, чтобы оправдать сумму, они заявили об угрозе со стороны России и Китая", — полагает собеседник.

Напомним, в октябре 2018 года Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".

Власти США обвинили РФ в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля 2019-го выйти из соглашения.

В начале марта Путин своим указом приостановил выполнение Россией ракетного договора.

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — договор между СССР и США, подписанный лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988-го.

Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1 тысячи км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.