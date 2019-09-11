Глашатай Кремля ответил на призыв Дудя не молчать о режиме Путина / Reuters

В Кремле прокомментировали заявление журналиста и блогера Юрия Дудя, который на церемонии вручения премий журнала GQ попросил не молчать о политических проблемах в России — полицейском беспределе и фальсификациях на выборах.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Дудя не отражает позиции россиян в целом. Общество в большинстве своем не разделяет позицию Человека года как документальный режиссер и главное лицо российского YouTube (полученная Дудем премия), заверил Песков.

Читайте такжеГордон у Дудя рассказал, когда украинцы "вновь станут братьями" россиянамВ то же время в Кремле знают об "определенных точках зрения", признал пресс-секретарь российского президента.

"Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть также очень много состоявшихся оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы", — цитирует RT Пескова.

Ранее Антон Долин объяснил, почему освобождение Олега Сенцова из российской колонии — событие года. На премии от журнала GQ он получил звание Автора года.