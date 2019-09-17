Общая семья: Путин нашел на глобусе еще одно "русское государство"

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал Израиль русскоязычным государством. Такое заявление лидер РФ сделал в ходе конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", передает lenta.ru.

По словам Путина, граждане РФ и Израиля тесно связаны семейными, родственными и дружескими связями.

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю", - заявил российский президент.

Кроме того, он напомнил, что в Израиле почти два миллионы граждан русскоязычные.

"Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - подчеркнул Путин.

Также политик считает, что страны объединяют и трагические страницы истории.

Напомним, что президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили урегулирование ситуации в Сирии и договорились об установлении военного диалога между странами в рамках официального визита израильского лидера в Москву.