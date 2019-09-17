Рандеву Зеленского и Путина: стала известна примерная дата

Путин и Зеленский пока что проводили лишь телефонные разговоры / коллаж ВВС

В России назвали условия и примерную дату встречи между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Рандеву состоится, если стороны согласуют сроки разведения войск, а также утвердят и подпишут единую редакцию "плана Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе. Это должно произойти на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 18 сентября в Минске.

"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре - на саммите в "нормандском формате", приблизится к 100%", - пишут росСМИ со ссылкой на источники.

Уточняется также, что Кремль ожидает разведения сил в Петровском и Золотом - в Минске должны определить и назвать точные даты начала разведения. Кроме того, в Москве хотят утверждения общей редакции "формулы Штайнмайера", которая предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов.

По информации источников, компромиссное решение относительно "формулы Штайнмайера" уже появилось. Теперь его должны оформить в виде документа, а Минская контактная группа должна подписать его.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил твердую убежденность в том, что проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нормандского формата уже нынешней осенью.