Встреча Зеленского и Путина: бундесмама разрешила Владимирам увидеться

Меркель поддержала встречу Путина и Зеленского / Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее затряслась на встрече с Владимиром Зеленским, поддержала проведение переговоров между президентом Украины и главой РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, бундесмама также хочет видеть прогресс в реализации минских договоренностей.

"Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом. Мы хотим увидеть прогресс по минским оглашениям", - подчеркнула Меркель во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во Франции, передает Teller Report.

Читайте такжеНовые телефонные переговоры: Зеленский признался, о чем просил ПутинаНапомним, ранее Ангела Меркель анонсировала встречу в "нормандском формате".

"Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже", – подчеркнула она на полях саммита G7.

Также ранее в Кремле развеяли надежду на скорое свидание Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", – разъяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.