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Эксперт пояснил, почему Запад не допустит развала России

19 сентября 2019, 07:46

На Востоке у россиян сегодня проблем гораздо больше, чем на Западе, считает Игорь Романенко.

Игорь Романенко
Развал России неизбежен, считает Игорь Романенко / УНИАН

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что страны Запада не допустят развала Российской Федерации как государства.

"Запад боится потрясений любого рода, а тем более таких, как распад большого государства, которое имеет ядерное оружие. Запад любит свою спокойную и сытую жизнь, а потому будет делать все, чтобы Российская Федерация сохранилась как государство", - отметил Романенко во время чата на Главреде.

В то же время он считает, что развал России неизбежен – об этом свидетельствует история СССР. По мнению Романенко, объективные законы истории, скорее всего, разрушат Россию. И задачей Украины будет использовать это в своих интересах.

Экс-зам Генштаба ВСУ напомнил о территориальных спорах России – в частности, о спорных островах на Курилах

"Сейчас Россия готова вернуть Японии два из четырех островов в обмен на юридическое прекращение войны с Японией и взаимовыгодное экономическое сотрудничество. На что Япония не соглашается, настаивая на полном решении этого вопроса, то есть по четырем островам. Китай в этом вопросе продвинулся гораздо дальше. Он вернул китайские территории, которые были захвачены еще царской Россией, в том числе и остров Даманский, на котором погибли советские пограничники. Китайцы экономически серьезно зашли на территорию Сибири и Дальнего Востока, внедрив туда свои компании и граждан", - отметил Романенко.

Эксперт считает, что ситуация для России ухудшается с каждым годом, и принципиального стратегического плана по решению этой проблемы у Москвы нет.

Читайте такжеДействуют на "авось": эксперт рассказал о шансах РФ создать "непобедимое оружие Путина""Откровенно говоря, на Востоке у россиян сегодня проблем гораздо больше, чем на Западе. Однако объективно оценить ситуацию им мешает имперское мышление и захватническая политика, которая исторически сводится к разрастанию российского государства и завоеванию новых территорий, что продолжается последние 400 лет", - резюмировал Романенко.

Напомним, социолог, публицист, автор книги Система Путина Игорь Эйдман считает, что в Российской Федерации по всем фронтам усиливается раскол и зреет открытый конфликт. 

Россия Китай развал России Игорь Романенко Курилы новости России
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