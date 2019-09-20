В РФ умер актер-звезда Брата и Улиц разбитых фонарей

Актер скончался прямо во время гастрольной поездки в возрасте 75 лет.
Народный артист РФ Игорь Шибанов ушел из жизни на 76-м году жизни.
Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной интернет-портале Театра юного зрителя имени Брянцева, в котором много лет работал актер.
Точная причина кончины Шибанова не уточнялась, однако представители ТЮЗа заявили, что "сердце артиста остановилось на гастрольном пути в Краснодар".Дата и место церемонии прощания с актером планируют объяснить позднее.
Игорь Шибанов также много снимался в кино, причем как в авторском кинематографе (фильмы "Брат", "Замок", "Про уродов и людей" Алексея Балабанова, "Упырь" Сергея Винокурова, "Космос как предчувствие" Алексея Учителя), так и в сериалах - "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Тайны следствия".
Напомним, ранее в России скончался актер и второй режиссер фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" Юрий Прохоров.