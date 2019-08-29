Умер Александр Числов: причины смерти актера

Российский актер кино и сериалов Александр Числов умер на 55-м году жизни в Москве.
Актер Александр Числов умер в больнице в Москве после длительной болезни в возрасте 54 лет.
Александр Числов умер в 8-30 в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках.
Александр Числов умер из-за обострения пневмонии. Об этом российским СМИ рассказал его близкий друг актер Денис Сердюков, который несколько лет снимал у него квартиру .
Александр Числов болел, и боялся, что близкие подсыпают ему яд, поэтому из страха, что у него заберут квартиру, он уже ранее переписал свое жилье на племянницу Светлану Андрианову, и жил с коллегами.
Александр Числов болезнь
Александр Чилов отказался от пищи и 10 дней находился в голодовке, от чего практически перестал двигаться и выглядел болезненно. Близкие подозревали, что эти мысли у него появились из-за психических проблем.
Актер Борис Реутов рассказывал, что перед госпитализацией артист выглядел ужасно — плохо дышал, одна нога у него сильно опухла. Позже, в клинике, выяснилось, что это последствия тяжелой пневмонии. Из-за отсрочки госпитализации у него пошли всевозможные осложнения.
Александр Числов биография
Александр Числов родился в Чеченской Республике в Грозном 13 октября 1954 года, но потом с семьей переехал в Москву. Он обучался актерскому искусству в театральной студии Гармония у Михаила Романенко.
Карьеру актера он начал сравнительно поздно - в 25 лет - в 1989 году он снялся в картинах Процесс, Жизнь по лимиту и Беспредел.
Александр Числов фильмография
Александр Числов умер почти в 150 фильмах и сериалах. Преимущественно он играл второстепенные роли, но они обычно были довольно запоминающимися.
- 1989 — Процесс — Секретарь суда
- 1989 — Жизнь по лимиту — Студент
- 1989 — Беспредел — Мойдодыр
- 1990 — Сто дней до приказа — Зырин
- 1990 — Русская рулетка — Хулиган
- 1990 — Очищение — Снегирь
- 1990 — Облако-рай — Кореш Филомеева
- 1990 — О, поле, поле — Лямин
- 1990 — Мария Магдалина — Коля
- 1990 — Испанская актриса для русского министра
- 1990 — Дураки умирают по пятницам — Дебил
- 1991 — Яд скорпиона — "Малыш"
- 1991 — Холод — Тэке
- 1991 — Дело Сухово-Кобылина
- 1992 — Горячев и другие — Володя
- 1992 — Очень верная жена
- 1992 — Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя — Полуянов
- 1992 — Арбитр — Милиционер
- 1993 — Сны — Олег, член правительства
- 1993 — Про бизнесмена Фому — Сашка Попов
- 1993 — Не стреляйте в пассажира! — Зазывала
- 1993 — Маэстро с ниточкой — Гость на свадьбе
- 1994 — Петербургские тайны — Парикмахер
- 1994 — Курочка Ряба — Секретарь
- 1994 — Воровка
- 1995 — Роковые яйца — Петька
- 1995 — Ночь и день — младший сын
- 1996 — Любить по-русски 2 — Ныряльщик
- 1996 — Кафе "Клубничка" — Числов
- 1997 — Котовасия — Вован
- 1997 — Всё идёт хорошо
- 1997 — Вор — Студент
- 1998 — Паранойя
- 2001 — Хозяин империи — Лёша
- 2001 — Курортный роман — Официант
- 2001 — Два солдатика бумажных — Охранник
- 2002 — Чёрный мяч — Следователь
- 2002 — Специальный репортаж, или Супермен этого дня — Костя
- 2002 — Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя — Попков
- 2002 — Моя граница — Горин
- 2002 — Ледниковый период — Савва
- 2002 — Каменская 2 — Водитель автобуса
- 2002 — Женская логика — Перепень
- 2002 — Железнодорожный романс — Рэкетёр
- 2002 — Глаза Ольги Корж — Лёша Ковров
- 2003 — Участок — Желтяков
- 2003 — C ног на голову
- 2003 — C новым годом, с новым счастьем!
- 2003 — Ребята из нашего города — Водитель-общественник
- 2003 — Приключения мага — Торговец таблетками
- 2003 — Огнеборцы — Юрка
- 2003 — На углу, у Патриарших 3 — Шаболтай
- 2003 — Лучший город Земли — Рязанцев
- 2003 — Колхоз Интертейнмент — Барсуков
- 2003 — Желанная — Почтальон
- 2003 — Есть идея — Главный кладовщик
- 2003 — Амапола — Милиционер
- 2004 — Чудеса в Решетове — "Прыщ"
- 2004 — Узкий мост — Актёр в рекламе майонеза "Иван Иваныч"
- 2004 — Тайна Голубой долины — Витёк
- 2004 — Плакальщик или Новогодний детектив — "Папа Карло"
- 2004 — Новый год отменяется! — Тупица
- 2004 — Нечаянная радость — Судебный пристав
- 2004 — Надежда уходит последней — Бандит
- 2004 — Моя большая армянская свадьба — Разносчик пиццы
- 2004 — Евлампия Романова 2. Следствие ведёт дилетант — Продавец
- 2004 — Дальнобойщики 2 — Зоха
- 2004 — Бомба для невесты — Экс-жених
- 2005 — Примадонна — Антон
- 2005 — Не родись красивой — Субъект
- 2005 — Я тебя обожаю — Грабитель
- 2005 — Хиромант — Санитар морга
- 2005 — Свой человек — Макся
- 2005 — Рысак — Василий
- 2005 — Продаётся дача — Милиционер
- 2005 — Неуправляемый занос
- 2005 — Не забывай — Фотограф
- 2005 — МУР есть МУР 2 — Роберт Федосеевич Жабко
- 2005 — Игра мимо нот — Оценщик в антикварном магазине
- 2005 — Горыныч и Виктория — Гриша
- 2006 — Яр — Дьякон
- 2006 — Точка — Лейтенант
- 2006 — Телохранитель — Сосед
- 2006 — Страсти по кино: Челюсти — Саша
- 2006 — Страсти по кино: Чего хочет женщина? — Саша
- 2006 — Русское средство — Спонсор
- 2006 — Рекламная пауза — Хозяин пуделя
- 2006 — Под ливнем пуль — Полицай Михей
- 2006 — Парижане — Чумка
- 2006 — Испанский вояж Степаныча — Адъютант
- 2006 — Заколдованный участок — Желтяков
- 2006 — Девочка с севера — Косой
- 2006 — Была не была
- 2006 — Парижане — Чумка
- 2007 — Папины дочки — Семён
- 2007 — Трюкачи — Хохол
- 2007 — Одна любовь на миллион — Ведущий мероприятия
- 2007 — На пути к сердцу — Курица
- 2007 — Моя мама — Снегурочка — Бомж
- 2007 — Кровавая Мэри — Белуга
- 2007 — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — Потьмин
- 2007 — Виола Тараканова-3 — Николка
- 2007 — Бухта пропавших дайверов — Стёпа, экскурсовод
- 2008 — Украсть у — Миша
- 2008 — Телохранительница — Лапочка
- 2008 — Позвони в мою дверь — Нотариус
- 2008 — Охота на Берию — Банщик
- 2008 — Общая терапия — Марат Ёлкин
- 2008 — Наследство — Лейтенант милиции
- 2008 — Криминальное видео — Елагин
- 2008 — Знахарь — Лиса
- 2008 — Галина — Зайчик
- 2008 — Агентство "Мечта"
- 2009 — Самый лучший фильм 2 — Гитлер
- 2009 — Высший пилотаж — Парамоныч
- 2009 — Монро — Петя
- 2010 — Пожар — Рома Рыба
- 2010 — Иванов
- 2010 — "Залезь на луну"
- 2010 — Белый налив — Негодующий отец в роддоме
- 2010 — Холодное сердце — Иваненко, врач
- 2011 — Профиль убийцы — Олег Демидов
- 2011 — Криминальные обстоятельства — Григорий
- 2011 — Москва. Три вокзала — 2 — Мужчина на вокзале (серия "Окончательный диагноз")
- 2011 — Товарищи полицейские — Пётр Богданович Потапович ("Петя Хохол")
- 2012 — Шаповалов — Котиков, бомж
- 2013 — Легенда № 17 - Алкоголик в КПЗ
- 2013 — Сухим из морской воды
- 2013 — Осторожно, дети!
- 2013 — По лезвию бритвы — Степан, возница
- 2014 — Временщик — Данилка
- 2014 — Под каблуком — врач
- 2014 — Питер-Москва — напарник Дениса
- 2014 — Тайный город — "Сабля" из Великого дома Красной шапки
- 2014 — Косатка — бомж "Веснушка"
- 2014 — Как развести миллионера — Лейкин, пациент
- 2014 — Инквизитор — Шульгин, мастер в автомастерской
- 2015 — Обочина (фильм,2015) — Отец Вовки
- 2015 — Профиль убийцы 2 — Олег Демидов ("Дёма")
- 2016 — Человек из будущего — Меркурьев
- 2016 — Штрафник — директор филармонии
- 2017 — Кровавая барыня — Алёшка, слуга доктора
- 2017 — Битва за новоюжку 3. Политик
- 2019 — Выстрелы — Михаил, майор полиции
- 2019 — Снайпер (сериал) — Паша, заложник
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