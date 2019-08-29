Умер Александр Числов: причины смерти актера

29 августа 2019, 11:47

Российский актер кино и сериалов Александр Числов умер на 55-м году жизни в Москве.

Александр Числов
Александр Числов / vokrug.tv

Актер Александр Числов умер в больнице в Москве после длительной болезни в возрасте 54 лет.

Александр Числов умер в 8-30 в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках.

Александр Числов умер из-за обострения пневмонии. Об этом российским СМИ рассказал его близкий друг актер Денис Сердюков, который несколько лет снимал у него квартиру .

Александр Числов болел, и боялся, что близкие подсыпают ему яд, поэтому из страха, что у него заберут квартиру, он уже ранее переписал свое жилье на племянницу Светлану Андрианову, и жил с коллегами.

Алексанлр Числов
Алексанлр Числов / uaportal

Александр Числов болезнь

Александр Чилов отказался от пищи и 10 дней находился в голодовке, от чего практически перестал двигаться и выглядел болезненно. Близкие подозревали, что эти мысли у него появились из-за психических проблем.

Актер Борис Реутов рассказывал, что перед госпитализацией артист выглядел ужасно — плохо дышал, одна нога у него сильно опухла. Позже, в клинике, выяснилось, что это последствия тяжелой пневмонии. Из-за отсрочки госпитализации у него пошли всевозможные осложнения.

Александр Числов биография

Александр Числов родился в Чеченской Республике в Грозном 13 октября 1954 года, но потом с семьей переехал в Москву. Он обучался актерскому искусству в  театральной студии Гармония у Михаила Романенко.

Карьеру актера он начал сравнительно поздно - в 25 лет - в 1989 году он снялся в картинах Процесс, Жизнь по лимиту и Беспредел.

Александр Числов
Александр Числов / открытые источники

Александр Числов фильмография

Александр Числов умер почти в 150 фильмах и сериалах. Преимущественно он играл второстепенные роли, но они обычно были довольно запоминающимися.

  • 1989 — Процесс — Секретарь суда
  • 1989 — Жизнь по лимиту — Студент
  • 1989 — Беспредел — Мойдодыр
  • 1990 — Сто дней до приказа — Зырин
  • 1990 — Русская рулетка — Хулиган
  • 1990 — Очищение — Снегирь
  • 1990 — Облако-рай — Кореш Филомеева
  • 1990 — О, поле, поле — Лямин
  • 1990 — Мария Магдалина — Коля
  • 1990 — Испанская актриса для русского министра
  • 1990 — Дураки умирают по пятницам — Дебил
  • 1991 — Яд скорпиона — "Малыш"
  • 1991 — Холод — Тэке
  • 1991 — Дело Сухово-Кобылина
  • 1992 — Горячев и другие — Володя
  • 1992 — Очень верная жена
  • 1992 — Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя — Полуянов
  • 1992 — Арбитр — Милиционер
  • 1993 — Сны — Олег, член правительства
  • 1993 — Про бизнесмена Фому — Сашка Попов
  • 1993 — Не стреляйте в пассажира! — Зазывала
  • 1993 — Маэстро с ниточкой — Гость на свадьбе
  • 1994 — Петербургские тайны — Парикмахер
  • 1994 — Курочка Ряба — Секретарь
  • 1994 — Воровка
  • 1995 — Роковые яйца — Петька
  • 1995 — Ночь и день — младший сын
  • 1996 — Любить по-русски 2 — Ныряльщик
  • 1996 — Кафе "Клубничка" — Числов
  • 1997 — Котовасия — Вован
  • 1997 — Всё идёт хорошо
  • 1997 — Вор — Студент
  • 1998 — Паранойя
  • 2001 — Хозяин империи — Лёша
  • 2001 — Курортный роман — Официант
  • 2001 — Два солдатика бумажных — Охранник
  • 2002 — Чёрный мяч — Следователь
  • 2002 — Специальный репортаж, или Супермен этого дня — Костя
  • 2002 — Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя — Попков
  • 2002 — Моя граница — Горин
  • 2002 — Ледниковый период — Савва
  • 2002 — Каменская 2 — Водитель автобуса
  • 2002 — Женская логика — Перепень
  • 2002 — Железнодорожный романс — Рэкетёр
  • 2002 — Глаза Ольги Корж — Лёша Ковров
  • 2003 — Участок — Желтяков
  • 2003 — C ног на голову
  • 2003 — C новым годом, с новым счастьем!
  • 2003 — Ребята из нашего города — Водитель-общественник
  • 2003 — Приключения мага — Торговец таблетками
  • 2003 — Огнеборцы — Юрка
  • 2003 — На углу, у Патриарших 3 — Шаболтай
  • 2003 — Лучший город Земли — Рязанцев
  • 2003 — Колхоз Интертейнмент — Барсуков
  • 2003 — Желанная — Почтальон
  • 2003 — Есть идея — Главный кладовщик
  • 2003 — Амапола — Милиционер
  • 2004 — Чудеса в Решетове — "Прыщ"
  • 2004 — Узкий мост — Актёр в рекламе майонеза "Иван Иваныч"
  • 2004 — Тайна Голубой долины — Витёк
  • 2004 — Плакальщик или Новогодний детектив — "Папа Карло"
  • 2004 — Новый год отменяется! — Тупица
  • 2004 — Нечаянная радость — Судебный пристав
  • 2004 — Надежда уходит последней — Бандит
  • 2004 — Моя большая армянская свадьба — Разносчик пиццы
  • 2004 — Евлампия Романова 2. Следствие ведёт дилетант — Продавец
  • 2004 — Дальнобойщики 2 — Зоха
  • 2004 — Бомба для невесты — Экс-жених
  • 2005 — Примадонна — Антон
  • 2005 — Не родись красивой — Субъект
  • 2005 — Я тебя обожаю — Грабитель
  • 2005 — Хиромант — Санитар морга
  • 2005 — Свой человек — Макся
  • 2005 — Рысак — Василий
  • 2005 — Продаётся дача — Милиционер
  • 2005 — Неуправляемый занос
  • 2005 — Не забывай — Фотограф
  • 2005 — МУР есть МУР 2 — Роберт Федосеевич Жабко
  • 2005 — Игра мимо нот — Оценщик в антикварном магазине
  • 2005 — Горыныч и Виктория — Гриша
  • 2006 — Яр — Дьякон
  • 2006 — Точка — Лейтенант
  • 2006 — Телохранитель — Сосед
  • 2006 — Страсти по кино: Челюсти — Саша
  • 2006 — Страсти по кино: Чего хочет женщина? — Саша
  • 2006 — Русское средство — Спонсор
  • 2006 — Рекламная пауза — Хозяин пуделя
  • 2006 — Под ливнем пуль — Полицай Михей
  • 2006 — Парижане — Чумка
  • 2006 — Испанский вояж Степаныча — Адъютант
  • 2006 — Заколдованный участок — Желтяков
  • 2006 — Девочка с севера — Косой
  • 2006 — Была не была
  • 2006 — Парижане — Чумка
  • 2007 — Папины дочки — Семён
  • 2007 — Трюкачи — Хохол
  • 2007 — Одна любовь на миллион — Ведущий мероприятия
  • 2007 — На пути к сердцу — Курица
  • 2007 — Моя мама — Снегурочка — Бомж
  • 2007 — Кровавая Мэри — Белуга
  • 2007 — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — Потьмин
  • 2007 — Виола Тараканова-3 — Николка
  • 2007 — Бухта пропавших дайверов — Стёпа, экскурсовод
  • 2008 — Украсть у — Миша
  • 2008 — Телохранительница — Лапочка
  • 2008 — Позвони в мою дверь — Нотариус
  • 2008 — Охота на Берию — Банщик
  • 2008 — Общая терапия — Марат Ёлкин
  • 2008 — Наследство — Лейтенант милиции
  • 2008 — Криминальное видео — Елагин
  • 2008 — Знахарь — Лиса
  • 2008 — Галина — Зайчик
  • 2008 — Агентство "Мечта"
  • 2009 — Самый лучший фильм 2 — Гитлер
  • 2009 — Высший пилотаж — Парамоныч
  • 2009 — Монро — Петя
  • 2010 — Пожар — Рома Рыба
  • 2010 — Иванов
  • 2010 — "Залезь на луну"
  • 2010 — Белый налив — Негодующий отец в роддоме
  • 2010 — Холодное сердце — Иваненко, врач
  • 2011 — Профиль убийцы — Олег Демидов
  • 2011 — Криминальные обстоятельства — Григорий
  • 2011 — Москва. Три вокзала — 2 — Мужчина на вокзале (серия "Окончательный диагноз")
  • 2011 — Товарищи полицейские — Пётр Богданович Потапович ("Петя Хохол")
  • 2012 — Шаповалов — Котиков, бомж
  • 2013 — Легенда № 17 - Алкоголик в КПЗ
  • 2013 — Сухим из морской воды
  • 2013 — Осторожно, дети!
  • 2013 — По лезвию бритвы — Степан, возница
  • 2014 — Временщик — Данилка
  • 2014 — Под каблуком — врач
  • 2014 — Питер-Москва — напарник Дениса
  • 2014 — Тайный город — "Сабля" из Великого дома Красной шапки
  • 2014 — Косатка — бомж "Веснушка"
  • 2014 — Как развести миллионера — Лейкин, пациент
  • 2014 — Инквизитор — Шульгин, мастер в автомастерской
  • 2015 — Обочина (фильм,2015) — Отец Вовки
  • 2015 — Профиль убийцы 2 — Олег Демидов ("Дёма")
  • 2016 — Человек из будущего — Меркурьев
  • 2016 — Штрафник — директор филармонии
  • 2017 — Кровавая барыня — Алёшка, слуга доктора
  • 2017 — Битва за новоюжку 3. Политик
  • 2019 — Выстрелы — Михаил, майор полиции
  • 2019 — Снайпер (сериал) — Паша, заложник

Ранее Умерла известная актриса и звезда сериалов "Солдаты и "Домашний арест".

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