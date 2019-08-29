Умер Александр Числов: причины смерти актера

Александр Числов / vokrug.tv

Актер Александр Числов умер в больнице в Москве после длительной болезни в возрасте 54 лет.

Александр Числов умер в 8-30 в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках.

Александр Числов умер из-за обострения пневмонии. Об этом российским СМИ рассказал его близкий друг актер Денис Сердюков, который несколько лет снимал у него квартиру .

Александр Числов болел, и боялся, что близкие подсыпают ему яд, поэтому из страха, что у него заберут квартиру, он уже ранее переписал свое жилье на племянницу Светлану Андрианову, и жил с коллегами.

Алексанлр Числов / uaportal

Александр Числов болезнь

Александр Чилов отказался от пищи и 10 дней находился в голодовке, от чего практически перестал двигаться и выглядел болезненно. Близкие подозревали, что эти мысли у него появились из-за психических проблем.

Актер Борис Реутов рассказывал, что перед госпитализацией артист выглядел ужасно — плохо дышал, одна нога у него сильно опухла. Позже, в клинике, выяснилось, что это последствия тяжелой пневмонии. Из-за отсрочки госпитализации у него пошли всевозможные осложнения.

Александр Числов биография

Александр Числов родился в Чеченской Республике в Грозном 13 октября 1954 года, но потом с семьей переехал в Москву. Он обучался актерскому искусству в театральной студии Гармония у Михаила Романенко.

Карьеру актера он начал сравнительно поздно - в 25 лет - в 1989 году он снялся в картинах Процесс, Жизнь по лимиту и Беспредел.

Александр Числов / открытые источники

Александр Числов фильмография

Александр Числов умер почти в 150 фильмах и сериалах. Преимущественно он играл второстепенные роли, но они обычно были довольно запоминающимися.

1989 — Процесс — Секретарь суда

1989 — Жизнь по лимиту — Студент

1989 — Беспредел — Мойдодыр

1990 — Сто дней до приказа — Зырин

1990 — Русская рулетка — Хулиган

1990 — Очищение — Снегирь

1990 — Облако-рай — Кореш Филомеева

1990 — О, поле, поле — Лямин

1990 — Мария Магдалина — Коля

1990 — Испанская актриса для русского министра

1990 — Дураки умирают по пятницам — Дебил

1991 — Яд скорпиона — "Малыш"

1991 — Холод — Тэке

1991 — Дело Сухово-Кобылина

1992 — Горячев и другие — Володя

1992 — Очень верная жена

1992 — Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя — Полуянов

1992 — Арбитр — Милиционер

1993 — Сны — Олег, член правительства

1993 — Про бизнесмена Фому — Сашка Попов

1993 — Не стреляйте в пассажира! — Зазывала

1993 — Маэстро с ниточкой — Гость на свадьбе

1994 — Петербургские тайны — Парикмахер

1994 — Курочка Ряба — Секретарь

1994 — Воровка

1995 — Роковые яйца — Петька

1995 — Ночь и день — младший сын

1996 — Любить по-русски 2 — Ныряльщик

1996 — Кафе "Клубничка" — Числов

1997 — Котовасия — Вован

1997 — Всё идёт хорошо

1997 — Вор — Студент

1998 — Паранойя

2001 — Хозяин империи — Лёша

2001 — Курортный роман — Официант

2001 — Два солдатика бумажных — Охранник

2002 — Чёрный мяч — Следователь

2002 — Специальный репортаж, или Супермен этого дня — Костя

2002 — Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя — Попков

2002 — Моя граница — Горин

2002 — Ледниковый период — Савва

2002 — Каменская 2 — Водитель автобуса

2002 — Женская логика — Перепень

2002 — Железнодорожный романс — Рэкетёр

2002 — Глаза Ольги Корж — Лёша Ковров

2003 — Участок — Желтяков

2003 — C ног на голову

2003 — C новым годом, с новым счастьем!

2003 — Ребята из нашего города — Водитель-общественник

2003 — Приключения мага — Торговец таблетками

2003 — Огнеборцы — Юрка

2003 — На углу, у Патриарших 3 — Шаболтай

2003 — Лучший город Земли — Рязанцев

2003 — Колхоз Интертейнмент — Барсуков

2003 — Желанная — Почтальон

2003 — Есть идея — Главный кладовщик

2003 — Амапола — Милиционер

2004 — Чудеса в Решетове — "Прыщ"

2004 — Узкий мост — Актёр в рекламе майонеза "Иван Иваныч"

2004 — Тайна Голубой долины — Витёк

2004 — Плакальщик или Новогодний детектив — "Папа Карло"

2004 — Новый год отменяется! — Тупица

2004 — Нечаянная радость — Судебный пристав

2004 — Надежда уходит последней — Бандит

2004 — Моя большая армянская свадьба — Разносчик пиццы

2004 — Евлампия Романова 2. Следствие ведёт дилетант — Продавец

2004 — Дальнобойщики 2 — Зоха

2004 — Бомба для невесты — Экс-жених

2005 — Примадонна — Антон

2005 — Не родись красивой — Субъект

2005 — Я тебя обожаю — Грабитель

2005 — Хиромант — Санитар морга

2005 — Свой человек — Макся

2005 — Рысак — Василий

2005 — Продаётся дача — Милиционер

2005 — Неуправляемый занос

2005 — Не забывай — Фотограф

2005 — МУР есть МУР 2 — Роберт Федосеевич Жабко

2005 — Игра мимо нот — Оценщик в антикварном магазине

2005 — Горыныч и Виктория — Гриша

2006 — Яр — Дьякон

2006 — Точка — Лейтенант

2006 — Телохранитель — Сосед

2006 — Страсти по кино: Челюсти — Саша

2006 — Страсти по кино: Чего хочет женщина? — Саша

2006 — Русское средство — Спонсор

2006 — Рекламная пауза — Хозяин пуделя

2006 — Под ливнем пуль — Полицай Михей

2006 — Парижане — Чумка

2006 — Испанский вояж Степаныча — Адъютант

2006 — Заколдованный участок — Желтяков

2006 — Девочка с севера — Косой

2006 — Была не была

2006 — Парижане — Чумка

2007 — Папины дочки — Семён

2007 — Трюкачи — Хохол

2007 — Одна любовь на миллион — Ведущий мероприятия

2007 — На пути к сердцу — Курица

2007 — Моя мама — Снегурочка — Бомж

2007 — Кровавая Мэри — Белуга

2007 — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований — Потьмин

2007 — Виола Тараканова-3 — Николка

2007 — Бухта пропавших дайверов — Стёпа, экскурсовод

2008 — Украсть у — Миша

2008 — Телохранительница — Лапочка

2008 — Позвони в мою дверь — Нотариус

2008 — Охота на Берию — Банщик

2008 — Общая терапия — Марат Ёлкин

2008 — Наследство — Лейтенант милиции

2008 — Криминальное видео — Елагин

2008 — Знахарь — Лиса

2008 — Галина — Зайчик

2008 — Агентство "Мечта"

2009 — Самый лучший фильм 2 — Гитлер

2009 — Высший пилотаж — Парамоныч

2009 — Монро — Петя

2010 — Пожар — Рома Рыба

2010 — Иванов

2010 — "Залезь на луну"

2010 — Белый налив — Негодующий отец в роддоме

2010 — Холодное сердце — Иваненко, врач

2011 — Профиль убийцы — Олег Демидов

2011 — Криминальные обстоятельства — Григорий

2011 — Москва. Три вокзала — 2 — Мужчина на вокзале (серия "Окончательный диагноз")

2011 — Товарищи полицейские — Пётр Богданович Потапович ("Петя Хохол")

2012 — Шаповалов — Котиков, бомж

2013 — Легенда № 17 - Алкоголик в КПЗ

2013 — Сухим из морской воды

2013 — Осторожно, дети!

2013 — По лезвию бритвы — Степан, возница

2014 — Временщик — Данилка

2014 — Под каблуком — врач

2014 — Питер-Москва — напарник Дениса

2014 — Тайный город — "Сабля" из Великого дома Красной шапки

2014 — Косатка — бомж "Веснушка"

2014 — Как развести миллионера — Лейкин, пациент

2014 — Инквизитор — Шульгин, мастер в автомастерской

2015 — Обочина (фильм,2015) — Отец Вовки

2015 — Профиль убийцы 2 — Олег Демидов ("Дёма")

2016 — Человек из будущего — Меркурьев

2016 — Штрафник — директор филармонии

2017 — Кровавая барыня — Алёшка, слуга доктора

2017 — Битва за новоюжку 3. Политик

2019 — Выстрелы — Михаил, майор полиции

2019 — Снайпер (сериал) — Паша, заложник

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