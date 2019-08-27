Умерла известная актриса и звезда сериалов "Солдаты и "Домашний арест"

Людмила Мальцева / Кино-театр

Во вторник, 27 августа, в День российского кино, в возрасте 69-лет ушла из жизни советская / российская актриса театра и кино − Людмила Мальцева.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном интернет-портале Союза кинематографистов РФ.

"Людмила Васильевна навсегда останется для нас примером таланта, женской красоты, обаяния, доброты. Светлая память!", - сказано в тексте.

Мальцева прославилась, сыграв в фильмах и сериалах "Казачья быль", "Шатун", "Сыщики районного масштаба", "Юнкера", "Солдаты", "Террористка Иванова", "Пасечник", "Москва. Три вокзала". Последнюю роль она исполнила в комедийном сериале Петра Буслова "Домашний арест", где главного героя сыграл Павел Деревянко.

Напомним, ранее в Москве в ДТП погиб известный актер и режиссер Игорь Хомский.