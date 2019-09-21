"Никто и не говорил, что она умная": "криворукая" Мелания Трамп знатно оконфузилась - видео

Жена Трампа не смогла перерезать ленточку / скриншот

49-летння жена американского президента Дональда Трампа Меланья, которая ранее выгуляла дивные лабутены, попала в дурацкую ситуацию под прицелом десятков объективов.

К слову, первая леди США не смогла справиться с ножницами на торжественной церемонии открытия памятнику Джорджу Вашингтону.

По информации, специально для открытия памятника первому президенту США были приглашены чиновники из администрации американской столицы, собственно Мелания, а также ученики городских школ.

Гостям раздали большие ножницы, которыми надо было лишь перерезать ленту, однако эта задача для первой леди оказалась непосильной.

К моменту, когда все остальные участники уже радовались открытию памятника, первая леди всё ещё пыталась разрезать ленточку. Стоявший рядом мужчина пытался помочь попавшей в беду даме, но и это не помогло. Тогда Меланья решила просто отдать ножницы ему.

ICYMI: @FLOTUS Melania Trump cut the ribbon as the Washington Monument has officially reopened, encouraging people to get outside and experience what public and federal have to offer. pic.twitter.com/B0vwp5VcFp — Washington Examiner (@dcexaminer) 20 вересня 2019 р.

Отметим, в комментариях под видео люди пишут, что, наверное, ножницы китайские, и что "она ничего правильно сделать не может", "криворукая" и "никто никогда не говорил, что она умная".

Читайте такжеГрандиозный развод: астролог составил прогноз для Мелании ТрампНапомним, ранее сообщалось, на саммите G7 жены Трампа и Макрона мерили каблуки. В частности, в Сеть попало забавное видео, на котором две дамы – 66-летняя супруга президента Франции Эммануэля Макрона, которая ранее сделала пластическую операцию, Бриджит Макрон о чем-то эммоционально рассказывала 49-летней благоверной президента США Дональда Трампа – Мелании.

На кадрах отчетливо видно, как во время разговора Бриджит Макрон подняла ногу, взяла рукой каблук и обратила на него внимание Мелании.