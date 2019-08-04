Жена Макрона избавилась от морщин: фото и видео после "пластики"

Первая леди Франции сделала пластическую операцию. Теперь она выглядит намного моложе.
Супруга 41-летнего французского президента Эммануэля Макрона, которая старше его на 25 лет, сделала пластическую операцию по омоложению лица.
По информации, 66-летняя Бриджит Макрон "омолодилась" еще в середине июля в элитной клинике Парижа.
Сначала Макрон сходила на консультацию с медиками, а уже на следующий день ей была сделана операция, пишет DailyMail.
По данным журналистов, хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом и длилось около трех часов. В этот же день супруга Эммануэля Макрона вышла из клиники.
Отметим, Эммануэль Макрон и его жена Брижит уже 12 лет состоят в официальном браке.
В СМИ пишут, что Бриджит Макрон в молодости слыла красавицей, благодаря чему пользовалась огромным успехом у противоположного пола.
Девушка долго не могла определиться со своим избранником, в итоге вышла замуж за банкира и родила ему троих детей.
Но, как говорят, от судьбы не уйдешь, и в конце-концов Бриджит стала супругой Эммануэля Макрона.
Напомним, 17 июня, 66-летняя Бриджит Макрон раскрыла Елена Зеленской секреты профессии первой леди. Во время официальной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, познакомились и пообщались их супруги - Елена Зеленская и Брижит Макрон.
Отметим, первые леди побеседовали в Елисейском дворце.
Стало известно, что 66-летняя жена французского президента Брижит Макрон рассказала супруге Владимира Зеленского о структуре ее офиса и хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди.