Жена Макрона избавилась от морщин: фото и видео после "пластики"

Бриджит Макрон сделала пластическую операцию / Reuters

Супруга 41-летнего французского президента Эммануэля Макрона, которая старше его на 25 лет, сделала пластическую операцию по омоложению лица.

По информации, 66-летняя Бриджит Макрон "омолодилась" еще в середине июля в элитной клинике Парижа.

Сначала Макрон сходила на консультацию с медиками, а уже на следующий день ей была сделана операция, пишет DailyMail.

По данным журналистов, хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом и длилось около трех часов. В этот же день супруга Эммануэля Макрона вышла из клиники.

Помолодевшая Бриджит Макрон / скриншот

Отметим, Эммануэль Макрон и его жена Брижит уже 12 лет состоят в официальном браке.

Бриджит Макрон после операции / скриншот

В СМИ пишут, что Бриджит Макрон в молодости слыла красавицей, благодаря чему пользовалась огромным успехом у противоположного пола.

Так Бриджит Макрон выглядела в сентябре 2018 года / elysee.fr/emmanuel-macron

Девушка долго не могла определиться со своим избранником, в итоге вышла замуж за банкира и родила ему троих детей.

Но, как говорят, от судьбы не уйдешь, и в конце-концов Бриджит стала супругой Эммануэля Макрона.

Бриджит и Эммануэль Макрон в молодости / из открытых источников

Напомним, 17 июня, 66-летняя Бриджит Макрон раскрыла Елена Зеленской секреты профессии первой леди. Во время официальной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, познакомились и пообщались их супруги - ​​Елена Зеленская и Брижит Макрон.

Отметим, первые леди побеседовали в Елисейском дворце.

Стало известно, что 66-летняя жена французского президента Брижит Макрон рассказала супруге Владимира Зеленского о структуре ее офиса и хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди.