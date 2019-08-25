"Старая держится хорошо": на саммите G7 жены Трампа и Макрона мерили каблуки - видео

25 августа 2019, 10:15

Жены Трампа и Макрона обсудили обувь на полях саммита Большой семерки.

Трамп и Макрон с женами на саммите Большой семерки / скриншот

На полях саммита Большой семерки, который проходит во французском Биаррице на юге Франции, обсуждают не только политику.

Дамы, которые сопровождают своих мужей-лидеров стран, коротают время за обсуждением моды.

В частности, в Сеть попало забавно видео, на котором две дамы – 66-летняя супруга президента Франции Эммануэля Макрона, которая ранее сделала пластическую операцию, Бриджит Макрон о чем-то эммоционально рассказывала 49-летней благоверной президента США Дональда Трампа – Мелании.

На кадрах отчетливо видно, как во время разговора Бриджит Макрон подняла ногу, взяла рукой каблук и обратила на него внимание Мелании.

Пикантности добавляет то, что в этот момент за дамами стояли их мужья – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

К слову, жены президентов США и Франции были одет в кремовых платьях. Также стало известно, что Мелания Трамп была одета в платье Gucci.

В комментариях под видео пользователи Сети сразу начали судачить.

"Чтобы сравняться с Меланьей, нужны шпильки 27 см", - сказал некто под ником Серж.

"ДЖИ7. ДАМЫ. Ну, что тут говорить. И даже Трампам может повезти !", - высказался Левин Александр.

"Старая держится хорошо, но простите что она делает? Она ведь вагоны не разгружает, или в программе не сидит. Спорт ежедневный, питание диетическое, режим, нервных срывов нет, своевременное солнце, фрукты, все для неё", - добавила Рита.

"А они ещё и в уборную ходят. Не пробовали подглядывать и обсуждать это?", - возмутился Сергей Шмаров.

"Вот так и называть формат встреч в рамках G-7 - ШПИЛЕЧНЫЙ ФОРМАТ. Пусть обсуждают шпильки, кружевные трусики, размер бюста Фимен... А на другие континенты не лезут и на безопасность других государств не покушаются. Шпилечники", - сказано в одно миз  комментариев.

"Жирика там не хватает он бы взял с собой юношей и они рядом с бабами стояли тоже каблуки мерили бы", - добавил пользователь под ником Колесо.

Читайте такжеРадости Трампа: 13-летний сын перерос его, жена выгуляла дивные лабутены - фотоНапомним, ранее сообщалось, супруга 41-летнего французского президента Эммануэля Макрона, которая старше его на 25 лет, Бриджит Макрон травмировала руку. 66-летняя первая леди Франции во время морской прогулки поскользнулась в лодке, упала и вывихнула плечо.

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