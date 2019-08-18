Поскользнулась в лодке: 66-летняя жена Макрона вывихнула плечо - фото

Жена Макрона вывихнула плечо / Journal du Dimanche

Супруга 41-летнего французского президента Эммануэля Макрона, которая старше его на 25 лет и ранее избавилась от морщин, травмировала руку.

По информации, Брижит Макрон сейчас вместе со своим мужем Эммануэлем отдыхает на Лазурном берегу, в старинной крепости Форт де Брегансон.

66-летняя первая леди Франции во время морской прогулки поскользнулась в лодке, упала и вывихнула плечо, сообщает Journal du Dimanche.

К слову, Бриджит Макрон появилась с рукой на перевязи на мероприятии, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар.

Читайте такжеГлавный итог встречи Макрона и ЗеленскогоДобавим, что несмотря на травму, супруга президента Франции была в хорошем настроении, все время улыбалась. При этом гостей жена Макрона приветствовала здоровой левой рукой.

Несмотря на травму, Бриджит Макрон вышла в свет / Journal du Dimanche

Напомним, 17 июня, 66-летняя Бриджит Макрон раскрыла Елена Зеленской секреты профессии первой леди. Во время официальной встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, познакомились и пообщались их супруги - ​​Елена Зеленская и Брижит Макрон.

Отметим, первые леди побеседовали в Елисейском дворце.

Стало известно, что 66-летняя жена французского президента Брижит Макрон рассказала супруге Владимира Зеленского о структуре ее офиса и хартии, определяющей задачи и инициативы, которые курирует первая леди.