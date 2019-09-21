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"Как Гитлер, есть рога и хвост": обнародованы неожиданные детали о Путине

21 сентября 2019, 11:42

Кэмерон вспомнил в своей книги ужасный период из современной истории Украины, когда началась война на Донбассе.

Путин
Дэвид Кэмерон написал мемуары и вспомнил Путина / Reuters

Несколько дней назад на книжных полках магазинов Великобритании появилась скандальная книга премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Под запись, в которой, в частности, автор рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, Кэмерон вспомнил, что на саммите Большой восьмерки встретился с Владимиром Путиным и рассказал ему о своем давнем путешествии в СССР, перечислив города, в которых тогда побывал: Москва, Ленинград, Ялта, Киев...

Путин, по воспоминаниям Кэмерона, прервал его словами:

"Ялта и Киев – уже не часть моей страны".

В мемуарах экс-премьер Британии так вспоминает тот диалог: "Я на мгновение увидел сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки".

Также в книге есть воспоминание о том, как однажды Кэмерон пригласил Путина на Даунинг-стрит.

Тогда, по мнению британского премьера, их взаимопонимание укрепилось еще сильнее, и Путин даже позволял себе шутки.

По воспоминаниям Кэмерона, российский лидер сказал ему:

"Дэвид, я знаю, ты думаешь, что у меня есть рога и хвост, и я не очень верю в демократию... [На его лице промелькнула улыбка.] И знаешь, ты не слишком ошибаешься".

Кроме того, Кэмерон вспомнил в своей книги ужасный период из современной истории Украины, когда началась война на Донбассе.

"Это было знакомо и [напоминало] эпизод из Второй мировой. Танки заходят в города. Здания захватываются. На дорогах появляются контрольно-пропускные пункты. Национальные символы срываются, а флаги оккупантов поднимаются. Только это не Адольф Гитлер в 1939 году. Это Владимир Путин в 2014-м. Когда он вторгся на Украину, он пересек не только географическую, но и политическую границу", - высказался в своей книге Кэмерон, передает BBC.

Читайте также"Петя х*йло": "чистейший маньяк и упырь" Порошенко вспомнил неприличное предложение ПутинаНапомним, ранее писатель-террорист Захар Прилепин спрогнозировал конец эпохи Путина. "Ощущения вполне определенные. Власть, которая могла бы опереться на большинство, своего собственного народа опасается. Поэтому реальной политической силы, представляющей большинство, нет. Есть клубы миллионеров по интересам, выдающих себя за политиков, радеющих о народе", - написал он в статье для пропагандистского сайта оккупантов.

мемуары Дэвид Кэмерон Владимир Путин Адольф Гитлер война на Донбассе новости России
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