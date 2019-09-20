Писатель-террорист Прилепин спрогнозировал конец эпохи Путина

Захар Прилепин считает, что в России произойдет переворот/ kp.ru

Одиозный российский писатель Захар Прилепин, известный сотрудничеством с боевиками "ДНР", заметил в России настроения, которые приближают страну к перевороту.

"Ощущения вполне определенные. Власть, которая могла бы опереться на большинство, своего собственного народа опасается. Поэтому реальной политической силы, представляющей большинство, нет. Есть клубы миллионеров по интересам, выдающих себя за политиков, радеющих о народе", - написал он в статье для пропагандистского сайта оккупантов.

Прилепин уверен, что в сложившейся ситуации активному меньшинству – "все карты в руки".

"И меньшинство отрабатывает технологии перехвата власти в собственных целях", - написал экс-боевик "ДНР".

К так называемому меньшинству Прилепин отнес кремлевских игроков, которые понимают, что окажутся за бортом после 2024 года, значительную часть силовиков спецслужб, радикальную либеральную интеллигенцию, молодежь, а также культурную и финансовую элиту.

"В совокупности все названные не составляют и 10-15% населения, но переворот будет осуществлен именно в их интересах. Шансов для этого все больше. Публичных людей, которые в состоянии на хоровое "Доколе?!" - сказать: "Идите вы на *** со своим б***** Майданом", - все меньше", - резюмировал писатель-террорист.

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