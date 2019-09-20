Вятрович посоветовал Украине готовиться к развалу России

Вятрович не исключает проблем с беженцами/ УНИАН

Уже экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который на днях заявил, что уходит с поста главы УИНП, считает, что развал Российской Федерации неминуем и Украина должна быть готова к этому.

"Развал России в перспективе - неизбежен. Но Украина должна быть готова к этому, потому что, бесспорно, как ближайшая к Российской Федерации страна, мы, как никто, ощутим на себе влияние ее развала на отдельные национальные образования", - заявил Вятрович во время чата на Главреде.

В случае развала РФ он прогнозирует, в частности, проблемы, связанные с беженцами.

"Вполне возможно, что этот развал произойдет не спокойно, а путем определенных революционных или военных событий. Поэтому Украина должна готовиться к этому", - резюмировал экс-глава УИНП.

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Напомним, социолог, публицист, автор книги Система Путина Игорь Эйдман считает, что в Российской Федерации по всем фронтам усиливается раскол и зреет открытый конфликт.

В то же время генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что страны Запада не допустят развала Российской Федерации как государства.