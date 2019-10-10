"Козырь в рукаве": полковник объяснил, зачем Путину Беларусь

Владимир Путин может использовать Беларусь в своих целях, считает Олег Жданов / Главред

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов полагает, что президент Российской Федерации Владимир Путин специально укрепляет связи РФ с Беларусью - российский лидер держит белорусское государство в качестве козыря в рукаве.

Если под Путиным вдруг зашатается стул, он создаст новое союзное государство, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник добавил, что объединение России и Беларуси уже фактически существует как в финансовом, так и в экономическом плане.

"Беларусь уже не может существовать независимо от Российской Федерации. Думаю, что Владимир Путин целенаправленно и методично укрепляет эти связи…", - заявил полковник.

По словам Жданова, благодаря созданию союзного государства Путин может остаться "у руля" и после окончания нынешнего президентского срока. "Ведь для того, чтобы остаться на своем посту, ему нужно поменять российскую конституцию", - подчеркнул эксперт.

Полковник добавил, что после создания союзного государства как таковой страны Россия больше не будет, а, соответственно, санкции, которые были введены против РФ по различным причинам - не только из-за захвата Крыма и конфликта на Донбассе, но и из-за Ирана, ядерного оружия и т.д. - будут автоматически списаны.

Читайте такжеКурс на Минск: сможет ли Путин присоединить Беларусь"Потому Путин физически укрепляет связи с Беларусью, которая уже давно поглощена Россией. А политический аспект он держит, как козырь в рукаве", - заявил Жданов.

Эксперт полагает, что президент может разыграть козырь в 2024 году, когда наступит срок очередных президентских выборов в РФ, либо при обстоятельствах, которые будут угрожать его сохранению у власти.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что после того, как он перестанет быть белорусским лидером, его государство может перестать быть независимым. Лукашенко говорил, что Беларусь не намерена разрывать отношения с "братской" Россией.