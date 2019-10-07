Олег Жданов: Донбасс – это хвост, за который Россия будет держать собаку, дабы та не кусалась

Олег Жданов / УНІАН

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, бывшим офицером оперативного управления Генштабом ВСУ, полковником запаса Олегом Ждановым. Общаясь с читателями, он рассказал, как, выстраивая отношения с США, Владимир Зеленский оказался "между молотом и наковальней", какие последствия для Украины будет иметь отставка Курта Волкера, чего ждать от встречи "нормандской четверки", чем чревата для нашей страны реализация формулы Штайнмайера, почему демарш Украины в ПАСЕ – это "самоубийство", а также как Зеленский похоронил идею о создании "восточного НАТО".

Кроме того, гость Главреда рассказал, почему с Путиным не получится "говорить по-хорошему", как рассчитывает Зеленский, когда у Украины на короткий период появится шанс вернуть Крым, для каких нужд Украине пригодится Керченский мост, почему "Минск" – это уход от решения проблемы, как Беларусь может помочь Путину остаться у власти и попутно избавиться от всех санкций, а также что может привести к развалу России на 85 государств.

Представляем стенограмму чата с Олегом Ждановым.

gf_43: Пане Олеже, дайте свою оцінку значення "Джавелінів", які Україна отримала від Штатів, і з якими так носився Порошенко. Як те, що вони з’явилися у ЗСУ, реально вплинуло на поведінку Росії чи бойовиків? Це певною мірою риторичне запитання. Якщо користь "Джавелінів" близька до нуля, то навіщо тоді Зеленський в розмові з Трампом заявив про готовність купити їх ще?

Олег Жданов: "Джавелін" – це майже стовідсоткове враження цілі. Він працює за принципом "вистрілив і забув" ("fire-and-forget"), тобто наш боєць при цьому не піддається небезпеці. Як, наприклад, це відбувається, коли він спостерігає за польотом ракети "Стугна" або "Корсар", що є на озброєнні Збройних сил України, і коли він повинен тримати перехрестя на цілі, доки ракета не влучить у неї.

"Джавелін" для нас є наступним поколінням протитанкових керованих ракет, а для всього світу це – вже вчорашній день. Для нас "Джавеліни" дуже важливі, тому що скільки "Джавелінів" – стільки броньованих цілей буде вражено з вірогідністю 99,99%.

Однак, на жаль, "Джавеліни" ще жодного разу не застосовувалися на Донбасі, вони стоять на складах. Нагадаю, колишній президент Петро Порошенко проводив політику "ні миру, ні війни", тому будь-яка конфронтація для нього була неприйнятною. А новий президент Володимир Зеленський взагалі вважає, що можна досягнути миру, не здобувши перемоги. Тож тут все визначається політикою держави відносно обороноспроможності ЗСУ, які перебувають в зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС).

Чи змусили "Джавеліни" якимсь чином коригувати свою поведінку на Донбасі? Так, Росія змушена це враховувати, тому що розуміє, що скільки "Джавелінів", стільки броньованих об’єктів їх бойового складу буде знищено. Саме тому противник облаштовує свої позиції для ведення вогню з укриття, аби якомога надійніше захистися від ураження й такими засобами, як "Джавеліни".

Alexander:Какова вероятность, что переговорный формат по урегулированию ситуации на Донбассе будет расширен за счет США? почему Германия и Франция противятся этому?

Олег Жданов: Германия и Франция не хотят "лишних ушей", чтобы не открывать суть переговоров. Переговоров, на которых в действительности уговаривают Украину подписать договоренности с самопровозглашенными республиками. А Россия в этом процессе выступает исключительно в качестве главного миротворца по урегулированию и неоднократно подчеркивала, что она является стороной конфликта.

Какова вероятность изменения круга переговорщиков? Она – нулевая. Судя по итогам визита Зеленского в Вашингтон и судя по молчанию Великобритании, вероятность того, что переговорам присоединятся США или Великобритания – нулевая.

Вот Владимир Зеленский и идет путем прямых тайных договоренностей. О чем он говорит с Путиным, на чем базируются их договоренности, мы с вами можем только догадываться.

Ganni: Как вы оцениваете эффективность и перспективы минского процесса? Согласны ли с Романом Безсмертным, заявившим, что минская площадка – это лишь имитация попыток достичь мира на Донбассе"?

Олег Жданов: Это не столько "имитация попыток достичь мира на Донбассе", сколько попытка максимально затянуть существующий конфликт. Минский процесс – это уход от решения проблемы. В Минске мы разговариваем не с теми людьми. Там нас пытаются усадить за стол переговоров с представителями "ЛНР" и "ДНР", то есть с людьми, которые не принимают не то что политических, но и административных решений о руководстве и существовании этих "республик".

Yana: І в славнозвісній телефонній розмові, і під час спільного брифінгу Трамп не раз артикулював, а Зеленський погоджувався, що Європа робить недостатньо для України, замало допомагає їй протистояти російській агресії? Особливо дісталося на горіхи Франції та Німеччині. Наскільки великою буде образа німців та французів на ці закиди? А головне – якою буде їхня реакція: стануть більше допомагати чи, навпаки, скоротять допомогу через "невдячність" України? Як саме цей аспект скандалу позначиться на подальших стосунках України та Євросоюзу?

Олег Жданов: Думаю, нас ждет ухудшение по всем направлениям: финансовому, экономическому и политическому. А в политическом будет еще и усиление давления на нас, чтобы мы решали вопрос войны на Донбассе самостоятельно. К сожалению, за пять лет в Европе сложилось четкое понимание происходящего на востоке Украины как внутреннего гражданского конфликта в нашей стране, и это – "заслуга" предыдущей власти. Кстати, и нынешняя власть не стремится развенчать этот миф. Поэтому Европа будет больше давить на Украину и меньше давать помощи. Кстати, как выяснилось сейчас, Евросоюз за эти пять лет предоставил Украине помощь в размере 15 миллиардов евро. Хороший вопрос – где она?

mir_ra: Дозвольте поцікавитися вашим прогнозом про те, коли і за яких умов Донбас і Крим можуть повернутися в Україну?

Олег Жданов: Донбас і Крим можуть повернутися в Україну тільки за умови, якщо Володимир Путін почне відчувати ризик втрати влади в Російській Федерації. Це – єдина умова. Це – його єдине слабке місце.

Що ж до інших випадків. Це – або силовий варіант, але його ми ставимо останнім у списку, тому що ніхто сьогодні не хоче проливати кров і гинути. Або варіант, коли Росія стане вигнанцем у світі, як свого часу Іран, коли проти нього весь світ запровадив санкції (до речі, і це не надто допомогло – ми бачимо, як поводиться зараз Іран). Тому залишається головне – влада Володимира Путіна.

Kreont: Как вы оцениваете Зеленского как верховного главнокомандующего? Какие решения новой власти в оборонной сфере или сфере национальной безопасности вас настораживают или беспокоят?

Олег Жданов: Меня, как военного человека, мягко говоря, смущает представление Владимира Зеленского на должности верховного главнокомандующего. Но, как законопослушный гражданин, я абсолютно с этим соглашаюсь.

Свита делает короля. Потому верховным главнокомандующим может быть любой: гражданский человек, женщина – любой. Но рядом с ним должны быть люди, которые разбираются в военном деле и которые должны правильно сформировать и предложить ему на утверждение военно-техническую и военно-экономическую политику государства.

И настораживает меня на сегодняшний день, в первую очередь, нулевой профессионализм свиты Зеленского в отношении военных, военно-технических и военно-экономических вопросов, а также практически полное отсутствие видения дальнейшего построения системы национальной безопасности страны. Даже с учетом того, что недавно заявил министр обороны Загороднюк об основных направлениях развития Вооруженных силы и обороны страны, мы не услышали ничего, кроме лозунгов. Никакой конкретики в этой речи я не услышал и не увидел. Это меня смущает больше всего.

Мы уже приближаемся ко второй круглой дате – 200 дней президентства Зеленского. Но за эти 200 дней власть так и не определилась, куда мы идем.

Карпенко А.: Россия, по крайней мере, в телевизионных эфирах привыкла уделять больше внимания Украине, чем своим собственным проблемам. Потому у меня такой вопрос: как вы оцениваете угрозы и риски для России из-за ползучей экспансии китайцев в Сибири, чем закончится спор с японцами из-за Курил?

Олег Жданов: Спор России с Японией из-за Курил ничем не закончится, пока у власти остается Владимир Путин. Он удерживает ситуацию стабильной. А Япония не пойдет на обострение – это стало очевидно, когда японское правительство сделало шаг назад в вопросе Курильских островов. Если два-три месяца назад Япония педалировала эту тему и едва ли не выдвигала России требования, то сегодня она решила пойти по пути китайской философии и занять позицию выжидания – когда эмир сдохнет, ишака не нужно будет учить разговаривать.

Что касается Китая, то Владимир Путин уже все подписал. На Петербуржском экономическом форуме этого года Путин подписал масштабный договор о вхождении в Россию китайских агрохолдингов, которые будут засеивать Сибирь соево-бобовыми культурами. Пока Дональд Трамп ходил, бросая лозунги налево и направо, США потеряли первое место в мире по производству соево-бобовых и заняли третье. Сегодня на первом месте в мире – Китай, и ему на пятки наступает Бразилия. Китай уже практически зашел на российскую территорию.

У меня есть знакомые, которые живут в Благовещенске Амурского края. Они говорят, что, если еще десять лет назад в Благовещенске был один китайский ресторан, то сегодня – один русский ресторан. И только одна газета там сегодня выходит на русском языке, а остальные – либо на китайском, либо на местных языках и наречиях. Это очень показательно.

В Челябинской области (а это практически возле Урала!) китайцы уже строят тепличные хозяйства из жердей, полиэтиленовой пленки и печек-буржуек. И выращивают по два урожая помидоров и огурцов в год с помощи химии.

Так что вопрос китайской экспансии уже решен. Когда я давал интервью газете "Женьминь Жибао" в прошлом году, спросил у корреспондента: "А где вы будете ставить пограничные столбы? По реке Урал или по Волге?". Он посмеялся, но понял, что в каждой шутке есть доля шутки.

В китайских учебниках детям уже пишут, что Сибирь – это территория Великого Китая.

Буквально недавно я вернулся из Китая, и там сейчас главная тема – это император. Они подняли историю и возвращаются к империи. Скорее всего, Си Цзиньпин будет основоположником новой императорской династии. Партия его оставила у руля до 2032 года бессменно, изменив Конституцию.

Поэтому вопрос поглощения Китаем России – это уже не вопрос времени. Это – вопрос сегодняшнего дня. Главный вопрос – где Китай остановится?

Kazimir: Какими для Украины могут быть последствия скандала из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского? Для Украины это хорошо, что от ее действий (расследований коррупционных преступлений) зависит то, какой из кандидатов в президенты США "пойдет ко дну"? Вообще, ваши мысли обо всей этой истории.

Олег Жданов: Это все очень плохо, потому что Зеленский попал "между молотом и наковальней". С одной стороны, Трамп требует провести расследование в отношении Байдена, с другой – Демократическая партия США требует, чтобы Зеленский дал показания перед Конгрессом и рассказал о том, что на него оказывал давление Трамп по поводу расследования дела Байдена.

Выходит, что мы одним росчерком пера переругались со всей Америкой – и с демократами, и с республиканцами. Это очень плохо. Во что это нам выльется, даже боюсь предположить. Посмотрим.

По сути, сегодня из партнеров у Украины осталось всего три страны: Литва, Польша и Великобритания. Все остальные злы на нас: Европа – из-за телефонного разговора Зеленского и Трампа, а США – из-за двойственной ситуации вокруг расследования в отношении Байдена.

Это классический цугцванг – ситуация, в которой каждый последующий ход будет неправильным и будет вести к ухудшению позиций. Посмотрим, чем все это закончится.

При чем в такое положение "между молотом и наковальней" Зеленский загнал себя сам. Судя по телефонному разговору, Трамп попросту "развел" Зеленского. Трамп и Порошенко очень похожи: оба – бизнесмены, не политики. Они оба построили свои бизнес-империи за счет договорняка. Причем они всегда играют в короткую игру, то есть договор – либо он выполняется, либо "кидок". К сожалению, так работает бизнес. Трамп Зеленского "развел", раскрутил на лестные выражения, а потом специально обнародовал стенограмму этой беседы, показав, что разговор был дружественным, потому демократы должны оправдываться. А демократы сегодня выстраивают теорию о том, что Трамп использовал служебное положение для того, чтобы оказать давление на другое государство и сбить своего оппонента, чтобы выиграть президентскую гонку-2020 в США.

Victory: Олег, ваше субъективное мнение: насколько резкая и непримиримая антироссийская риторика Порошенко соответствовала его решениям и делам в отношении России, Путина?

Олег Жданов: На ваш вопрос я бы ответил словами известного персонажа Андрея Миронова: "Вы оцените красоту игры!".

Петр Алексеевич был мастером договорняка: одно говорил, а делал совершенно другое. Вспомните хотя бы, как в 2015 году на 9 мая он сказал, что у нас идет "отечественная война" с Российской Федерацией. Но при этом у него же самого был бизнес в России и торговля с Россией.

Да и, в принципе, украинские санкции против Российской Федерации – просто смешные. Если Европа, вводя ограничения, создавала реальные проблемы для российской экономики, то наши санкции практически не ощущались.

Так что "красота игры" Петра Алексеевича заслуживает Оскара.

Олег Жданов / УНІАН

Zevs: Якими для України будуть наслідки реалізації формули Штайнмайера?

Олег Жданов: Реалізація формули Штайнмайера означатиме включення України до нової об’єднаної держави. Адже що таке Донбас, якщо виходити з логіки формули Штайнмайера? Це – той хвіст, за який Російська Федерація буде тримати "собаку", аби він не кусався. Тобто Донбас стане важелем, за допомогою якого Росія буде політично керувати Україною. Це – головна мета Володимира Путіна, яка була оголошена ще у 2014 році. Він прагнув і прагне, аби ця частина території України вирішувала дозволяти чи не дозволяти державі рухатися в тому чи іншому напрямку як у зовнішній, так і у внутрішній політиці. До того ж, російські війська ніколи не залишать цю територію. І зараз вони носять шевроні "ДНР" і "ЛНР".

Знаю напевно, як там організована структура збройних формувань, бо спілкуюся з людьми, які проживають зараз у Донецьку. Крім того, читаючи дайджести Головного управління розвідки ЗСУ (відкритий документ, який публікується постійно), цілком це можна зрозуміти: що за війська на Донбасі, як вони утворені, хто входить до складу збройних формувань, кому вони підпорядковуються. Якщо хтось має сумніви, просто відкрийте сайт ГУР ЗСУ і почитайте останній дайджест стосовно ситуації на сході країни.

Лис Микита: Как думаете, уйдет ли Путин от власти мирно и добровольно, или только, когда вынесут вперед ногами, в России станет возможна смена лидера? Или все-таки Путин останется основа на очередной президентский срок? Верите ли вы, что на смену Путину придет принципиально другой политик, который цивилизованно будет настроен по отношению к миру, соседям, Украине, будет способен вернуть Крым? В российских верхах сейчас вы лично видите того, кто может заменить нынешнего хозяина Кремля, кто может стать преемником?

Олег Жданов: После рокировки Путин-Медведев в Российской Федерации родилась такая поговорка: "Каждый следующий должен быть меньше предыдущего". А затем в социальных сетях сами же россияне ее переформулировали: "Каждый следующий должен быть хуже предыдущего".

Путин никогда самостоятельно власть не отдаст. Он живет, пока находится у власти. Как только он встанет с кресла президента, его же окружение разорвет его на куски. "Акела промахнулся!", – как говорил шакал в "Маугли".

Поэтому добровольно Путин никогда не покинет свой пост.

Смена власти в России может произойти в результате двух вариантов: первый – в случае смерти лидера Российской империи, второй – в случае, если случится дворцовый переворот в лучших традициях Российской империи.

Сейчас ситуация в России не тянет на дворцовый переворот. Путин четко контролирует все свое окружение. Группировка под названием "Бункер" вокруг Путина очень сплоченная. Скажем так, среди пяти "башен" Кремля "башня" Путина – самая укрепленная и мощная на сегодняшний день. Потому вероятность дворцового переворота сегодня крайне мала.

Есть ли перспектива смены риторики Российской риторики в отношении других стран после ухода от власти Путина? Нет. Кто бы ни пришел. Даже самый лояльный демократ из числа российских политиков, поверьте, через несколько месяцев включится в систему и будет понимать, что, если не имперские амбиции, то России никогда не быть государством. Она просто развалится на 85 субъектов федерации, то есть на 85 государств. Без "железной руки" и имперского пафоса Россия никогда существовать не сможет.

Что касается Украины, то смена власти в России – это наше "окно Овертона", в котором мы можем решить все наши проблемы, включая Крым. Если с Путиным что-то случится, и он потеряет власть, у нас будет возможность в короткий период, пока новый лидер в России не утвердится в своей должности, решить свои вопросы. Опять-таки с помощью международных партнеров. Самостоятельно нам это сделать будет очень тяжело.

Тамар (Житомир): К чему приведут попытки Зеленского наладить диалог с Путиным? Есть ли смысл пытаться говорить по-хорошему с "хозяином Кремля"? Чем это чревато для нас? Или, наоборот, это целесообразно, учитывая, что благодаря таким усилиям Зеленского произошел обмен пленными?

Олег Жданов: С Путиным нельзя говорить по-хорошему – он понимает только язык силы. Если ты проявляешь какие-то инициативы или пытаешься идти на компромисс, думая, что Путин от этого станет мягче, то он это воспринимает как проявление слабости и начинает давить еще больше.

Что касается обмена пленными, то я объясню, почему он состоялся. Потому что Путин за это получил какие-то политические преференции. В данном случае я поддерживаю петицию, зарегистрированную на сайте президента, в которой требуется обнародование стенограммы телефонного разговора Путина и Зеленского.

Потому что Путин – это не "мистер компромисс". Это человек, который сегодня живет на уровне бога, на вершине Олимпа. Его не интересуют деньги, потому что, по некоторым оценкам, он является самым богатым человеком на планете. Его не интересуют экономические или финансовые нюансы. Как видим, несмотря на санкции, Россия держится как непотопляемый ковчег. Путина интересует только власть и политические преференции, связанные с этим. То есть он должен показывать своим вассалам (даже не назову их гражданами), что он силен, что он может решать любые вопросы. Да, его несколько ограничивает то, что он не может махать "ядерной дубиной" налево и направо, потому как она у него старая и ржавая, а у некоторых других она новая и блестящая.

Кроме того, современная российская армия не способна вести затяжную войну. Она может либо осуществить блицкриг, либо вести войну в одностороннем порядке (как в Сирии, например, где они фактически не встречают сопротивления и просто накрывают все ковровыми бомбардировками, тем самым заставляя ополченцев оставлять города, разрушенные в ноль).

Значит, Зеленский что-то пообещал Путину в политическом плане. Что это – суверенитет страны или согласие на формулу Штайнмайера? Вполне возможно. Поэтому Путин и решил обменяться пленными, представив это как шаг навстречу.

При этом Путин получил еще одну преференцию. Ведь он не выполнил требование Международного трибунала по морскому праву о выдаче Украине задержанных моряков, а вернул моряков в процессе обмена. То есть и в этом он нас обыграл.

Так что с Путиным нельзя по-хорошему. Вот если бы он понимал, что Россию мы завтра отключим от системы SWIFT, в результате чего ляжет вся российская банковская система в один день, и это будет чревато тем, что россияне выйдут на улицы, и он потеряет власть, тогда бы он мог пойти с Украиной на компромисс. Это – единственное, что может заставить Путина идти на компромисс. Но, к сожалению, у нас нет такой возможности и таких инструментов, и Путин это прекрасно понимает и пользуется этим от "а" до "я", на все сто процентов.

Олег Жданов / УНІАН

Нора: Как вы оцениваете практическую пользу Крымского (Керченского моста) для России? Почему российские пропагандисты так нервно реагируют на любые попытки критики или шутки в адрес этого моста с намеком на его ненадежность?

Олег Жданов: То, что Керченский мост ненадежен – это правда. Там сложная ситуация не только с экологией, но и с геофизикой. Потому дай бог, чтобы он простоял.

С точки зрения экономики, этот мост – очень хорошее сооружение. Если мы вернем Крым под юрисдикцию Украины, то для нас, опять-таки с точки зрения экономики и транспортной развязки, мост будет полезным приобретением. Да, это сооружение немного ограничивает работу наших портов в Мариуполе и Бердянске из-за ограничения тоннажа судов, которые могут проходить под пролетом моста. Но, тем не менее, в целях развития транспортной инфраструктуры со странами Кавказа и Закавказья этот мост нам пригодится, он будет огромным плюсом. Повторюсь, дай бог, чтобы он выстоял.

Orest: Чого чекати Україні від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні лідерів, яка має відбутися вже в жовтні? Чого на цій зустрічі буде добиватися Росія, на який результат цієї зустрічі вона сподіватиметься?

Олег Жданов: На жаль, прогноз не найліпший. Тому що сьогодні-завтра (чат відбувався за кілька годин до того, як президент Зеленський повідомив, що Україна погодилася на формулу Штайнмайера, – Ред.) влада спробує підписати формулу Штайнмайера. Це підписання має відбутися між представником України Леонідом Кучмою та самозванцями з "Л/ДНР". А, підписавши формулу, ми ці "республіки" легалізуємо. А, крім того, після погодження української сторони на цю формулу всі політичні пункти Мінських угод стануть першочерговими і повинні будуть виконуватися перед безпековими.

Фактично далі зустріч у "нормандському форматі" не матиме значення. Тому що після нашого погодження на формулу Штайнмайера єдине, чого можуть вимагати під час зустрічі – це чітких термінів виконання всього, про що йдеться у формулі.

До того ж, знов-таки у "нормандського форматі" йде розмова один до трьох: Україна як потерпіла сторона та три миротворці – Франція, Німеччина та Росія, які вмовляють Україну сісти за стіл переговорів із ватажками самопроголошених республік.

Саме через це я ніколи не очікував від зустрічей у "нормандському форматі" чогось позитивного.

Позитивні домовленості будуть неможливими, допоки Україна чітко не визначить другу сторону конфлікту. І, як потерпіла сторона, вона має повне право визначити роль Російської Федерації в конфлікті та цих переговорах. Ми повинні оголосити Росію другою стороною конфлікту. І тоді Франція і Німеччина можуть бути посередниками у переговорах між Україною і Росією.

Якщо ж Україна не погодиться на формулу Штайнмайера, то зустріч лідерів "нормандської четвірки" взагалі не матиме сенсу. В такому випадку, скоріше за все, вона просто не відбудеться. А якщо і відбудеться, то тільки на рівні представників, не вище.

До речі, тому Франція, Німеччина та Росія категорично проти розширення кола учасників "нормандського формату". Бо якщо до перемовин долучаться Великобританія та США, реалізація формули буде під питанням. Адже навіть Курт Волкер говорив, що вибори неможливо проводити без повного виведення російських військ із території Донбасу. Йде гра слів, що першочергове – яйце або курка, тобто виведення військ або вибори в ОРДЛО. Це – ключове питання наразі.

Olga__: Чем, по-вашему, завершатся расследования, в которых фигурирует Порошенко? Сядет ли он за то несуразное военное положение, за отправку моряков через Керченский пролив и т.д.?

Олег Жданов: Сегодня я уже сомневаюсь, что Порошенко может быть привлечен к ответственности. Вообще, к какой-либо. Потому что я вижу, что команда Владимира Зеленского не собирается ликвидировать кланово-олигархическую систему нашей страны – к сожалению, она ее просто переформатирует, то есть одни олигархи отходят от штурвала, другие становятся к штурвалу.

kit_: Як ви оцінюєте відставку Данилюка з посади голови РНБО?

Олег Жданов: Это – в большей мере политический шаг, нежели административный или менеджментский. Дело в том, что Данилюк – это человек Сороса и Ахметова. И отставка Данилюка говорит о том, что у Ахметова сейчас могут начаться серьезные проблемы в его империи.

Состояние Фирташа с 4 миллиардов долларов опустили до 600 миллионов, и он пятый год сидит в Вене, бедняга, не зная, выдадут его или нет. Пинчук переписал практически всю свою империю на фонд Рокфеллера, потому что его долг составил 1 миллиард 200 миллионов евробондов, он не может расплатиться. Фактически он – уже банкрот. Следующий – Ахметов... Так у нас остается только один монстр – Коломойский.

Империи постепенно отходят в небытие. А Данилюк был явным представителем Ахметова. Также он – человек от Сороса. Начинал свою карьеру он в США, а потом был помощником Ахметова, помогал ему в решении многих вопросов, в том числе с недвижимостью.

Так что в Украине просто идет смена кланов у руля страны. Сорос – это внешнее влияние, как его называют "вашингтонский обком", влияющий на ситуацию в Украине, а Ахметов – это внутреннее влияние на Украину (Роттердам+ и другие схемы).

Condor: Команда "зелених" відверто говорить, що не вірить у вступ України до НАТО протягом найближчих десятиліть, говорить, що нас там ніхто не чекає. Чи вважаєте ви правильним з боку державного керівництва прямо говорити про примарність такої перспективи? Порошенко в часи його президентства все кричав про "зближення з НАТО", але наскільки реально Україна та її військо наблизилися до стандартів Альянсу за останні п’ять років?

Олег Жданов: Политика партии Слуга народа и самого Зеленского в отношении НАТО – очень непонятная. Такие лозунги "нас там никто не ждет" и "нас туда никто не зовет" деморализуют не только армию, но и нацию в целом. А вы поставьте цель!

Согласен, до НАТО нам очень далеко. Но поставить цель – достигнуть уровня страны, которая может подать заявку в НАТО, и она будет рассмотрена в Альянсе – можно и нужно. Это и есть главная задача нашего государства. Мы должны быть способны обороняться и построить свою систему национальной безопасности таким образом, чтобы Альянс в любой момент мог рассмотреть нашу заявку на вступление. Именно так власть должна формулировать позицию.

А что касается слов "нас туда никто не зовет", то ни НАТО, ни Евросоюз не являются организациями, в которые приглашают и зовут. В эти организации нужно проситься. Таков принцип построения и работы и одной, и второй организации.

Подобные лозунги из уст власти лишь деморализуют общество. А что тогда? Давайте тогда возьмем пулемет "Максим", поставим его тачанку, запряжем трех коней и будем с этим строить систему национальной безопасности Украину, в НАТО же нас все равно никто не ждет...

Так что это – абсолютно негосударственный подход, совершенно не мотивирующий население страны на экономический, финансовый и военный рывок вперед подход.

Игорь: Как вы оцениваете значение учений Центр-2019, которые в сентябре провела Россия? К чему она готовится, что ежегодно отрабатывает сценарии военных операций по разным сторонам света? Если во время совместных учений с Беларусью, Россия "забыла" на ее территории N-ную группировку, что представляет угрозу для Украины, то что на этот раз, где на этот раз Россия решить "забыла" своих военных или технику?

Олег Жданов: Россия "забыла" в Беларуси усиленную дивизию численностью 10-12 тысяч человек. На территории Беларуси создан форпост. По сути, эта территория, плюс еще страны Балтии – это единственный кусок границы, где Россия напрямую граничит с НАТО. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что Беларусь является очень выгодным плацдармом для угроз Североатлантическому альянсу, но, в первую очередь, угроз для нас: для наступления на Украину с двух направлений – с севера и с востока.

Что касается учений Центр-2019, о которых у нас почему-то скромно промолчали СМИ, они – очень знаковые. Потому что на этих учениях РФ на базе центрального военного округа отрабатывала реагирование на реально существующие угрозы для Российской Федерации на сегодняшний день. То есть пафосные слова об угрозах со стороны НАТО ("НАТО нападет") на этот раз были отброшены, и россияне отрабатывали угрозы захвата власти в соседствующих с Россией странах Азии и Востока исламистами и террористическими организациями, а также угрозы вторжения террористически организаций, в частности, ИГИЛ, в РФ через эти страны. Ведь, например, граница между Казахстаном и Россией существует только на бумаге. Там – степи, там – фактически пустыня: сел на верблюда, а через пару часов ты уже в Российской Федерации. Ни пограничников, ни систем охраны там нет.

Целью этих учений было быстрое реагирование на угрозы, выброска десанта для поддержания конституционного строя в той или иной стране, граничащей с РФ. Это были очень серьезные учения, реально показывающие, к чему готовится Россия. Она наконец занялась реальными угрозами для нее.

polit_ua: Враховуючи, що Росія і Білорусь домовилися про зближення економік, як гадаєте, все рухається до повного об’єднання цих двох країн чи до чого? Навіщо це Росії?

Олег Жданов: Фактически объединение России и Беларуси уже существует как в финансовом, так и в экономическом плане. Беларусь уже не может существовать независимо от Российской Федерации. Думаю, что Владимир Путин целенаправленно и методично укрепляет эти связи и держит Беларусь в качестве козыря в рукаве. Если вдруг под Путиным зашатается стул, он создаст новое союзное государство.

Кстати, это – один из вариантов, как Путин может остаться у власти на следующий срок. Ведь для того, чтобы остаться на своем посту, ему нужно поменять российскую конституцию. Была идея создания госсовета, но есть опасения, что этот вариант не будет воспринят населением. А вот создание союзного государства, где лидера, естественно, будет избирать какой-нибудь высший совет федерации или высший совет союзного государства, может подойти. Тогда, безусловно, Путин останется у руля.

Кроме того, изменится юрисдикция. Как таковой страны Россия больше не будет, а, соответственно, санкции, которые были введены против Российской Федерации по различным причинам (не только из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, но и из-за Ирана, ядерного оружия и т.д.) будут автоматически списаны.

Потому Путин физически укрепляет связи с Беларусью, которая уже давно поглощена Россией. А политический аспект он держит, как козырь в рукаве. Либо он его разыграет в 2024 году, когда наступит срок очередных президентских выборов в Российской Федерации, либо при обстоятельствах, которые будут угрожать его сохранению у власти в Российской Федерации.

Darius: Поговаривают, что те двое, которых отдали России, возвращая Надежду Савченко, уже мертвы. Как думаете, правда ли это? Может ли та же участь постичь и других россиян, которых вернула Украина России, обменивая на моряков, Сенцова, Кольченко и других? Чего опасается Кремль, какую угрозу для него представляют эти люди?

Олег Жданов: Еще ни один мертвый не дал показания. Это старый принцип КГБ – зачистить всех свидетелей.

Более того, допускаю, что члены экипажа "Бука", который производил пуск ракеты, что сбила МН17, либо пропали без вести, либо умерли при загадочных обстоятельствах. Потому вполне вероятно, что этих людей уже попросту нет в живых.

Helen: Какими для Украины будут последствия отставки Курта Волкера, как думаете?

Олег Жданов: Думаю, что очень тяжелыми. Потому что Курт Волкер лично по своим качествам был сторонником Украины. Он был непримиримым борцом с распространением российской угрозы. И эту свою направленность он проявил в отношениях Украины и России. Волкер был полностью на нашей стороне. Как я уже говорил, даже формулу Штайнмайера Волкер трактовал так, что сначала выведение российских войск с территории Украины, а затем уже выборы.

Кто придет на его место, сложно сказать. Дональд Трамп – непредсказуемый человек. В лице Курта Волкера мы потеряли большого сторонника Украины в урегулировании конфликта на Донбассе и в деле возвращения Крыма. При Дональде Трампе мы можем получить на должность специального представителя США в делах Украины совершенно неожиданного человека, который будет нас уговаривать выполнить Минские соглашения в полном объеме и помириться с Россией.

Кстати, сам Трамп во время встречи с Зеленским сказал, что надеется на то, что встреча Зеленского и Путина наконец состоится, и они смогут решить свои проблемы. Для нас на сегодняшний день это абсолютно неприемлемо, так как сейчас у нас с Путиным может быть только один разговор: либо мы сдаемся, либо побеждаем.

Олег Жданов / УНІАН

Umka: Может ли вопрос русского языка на Донбассе стать компромиссом, на который могла бы пойти Украина? Допустимо ли это, по-вашему? Удовлетворится ли этим Москва, ведь тогда русскоязычных украинцев защищать не придется, потому что их язык никто не будет ущемлять...

Олег Жданов: Вопрос языка – чрезмерно надуманный и раздутый политиками. Первым этот вопрос поднимал Кучма, когда шел на президентские выборы под лозунгом "Русский – второй государственный язык". Правда, потом он продинамил выполнение этого пункта своей предвыборной программы.

Опять мы возвращаемся к вопросу о том, кто такой Путин. Путин – это новый император ХХІ века. А ХХІ век – это век возрождения империй: Великобритания, Китай, Россия и Франция высказывают имперские амбиции. Все хотят быть империями и править миром.

Поэтому никакой русский язык на Донбассе Путина не удовлетворит.

Путина удовлетворит одно – суверенитет Украины: когда он будет обладать суверенитетом Украины, тогда он будет удовлетворен достижением своих целей.

Kusia: На прес-конференції Сенцов сказав, що не вірить у те, що Путін, Росія хочуть закінчити війну... Трамп запевнив Зеленського, що Путін прагне завершення війни… А як по-вашому? Чи хоче російське керівництво насправді цього, або ж традиційно перемагає "побєдобєсіє" і "жажда собірательства зємель русскіх"?

Олег Жданов: Здесь 50/50 – и хочет, и не хочет. С одной стороны, Путин хочет вернуть Украину в политическую орбиту Кремля и готов закончить конфликт, если мы изменим Конституцию и сделаем все, как он того хочет: вооруженные силы России под видом народной милиции и названием "Народная милиция "Л/ДНР", местные советы, которые бы он назначил под прикрытием якобы демократических выборов и т.д. На этих условиях он готов.

Но, в принципе, состояние перманентной войны Путина тоже очень устраивает. Потому что войной на Донбассе он удерживает еще и внутреннюю политическую ситуацию в России. Он пугает россиян событиями в Украине – мол, "хотите, чтобы было так, как в Украине? если нет, тогда слушайте меня, и все у вас будет хорошо".

Так что Путину выгодно и продолжение, и окончание войны. Но, думаю, вариант завершения войны был бы более выгодным, потому что он бы тогда себе на грудь повесил орден за расширение имперских владений, как "собирателю земель русских".

Sidor: Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями. По данным той же разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были "готовы к войне" до 2025 года. Вопросы: чем будет опасен для мира и Украины в частности этот "Буревестник"? Преуспеет ли в этих испытаниях Россия? И какой войне в 2025 году она может готовиться?

Олег Жданов: Мы находимся на пороге нового технологического уклада вооружений, точнее мы уже входим в новый технологический уклад. Если предыдущая эпоха – это, прежде всего, сверхзвуковое оружие, то сегодня мы переходим в эпоху гиперзвукового оружия. И эта ракета "Буревестник" – одна из попыток Российской Федерации вступить в эпоху гиперзвукового оружия. На сегодняшний день борьбы с таким оружием фактически не существует. Страна, которая будет обладать ракетами, летающими со скоростью гиперзвука, будет доминантной во всем мире.

Сейчас гиперзвуковыми ракетами обладает только одна страна – Израиль, но она их использует в качестве обороны. Речь идет о системе "Железный купол", которая в состоянии сбивать даже реактивные снаряды на коротких дистанциях с помощью гиперзвуковых ракет.

Вот к чему готовится Россия в 2025 году…

Сможет ли Россия закончить эти разработки и испытания? Думаю, что сможет, но не к 2025 году. Дай бог, чтобы успела к 2030-му, если не к 2035-му. Потому что одна из первых санкций, которую ввели США против Российской Федерации в 2014 году, был запрет передачи технологий, в том числе и военных. Поэтому РФ осталась без умных подсказок со стороны западных стран.

Этот проект разрабатывался еще в советские времена, тогда его закрыли, потому как технологически не были готовы к созданию такого оружия. Сегодняшние испытания и аварии, которые происходят на территории РФ, свидетельствуют о том, что и современная Россия не готова к этому тоже. Россия очень торопится, но пока не преуспевает в этом.

Поэтому сроки названы очень оптимистичные. Вряд ли россияне смогут закончить этот проект в ближайшие десять лет. Если им не помогут технологиями…

Для нас это оружие означает просто увеличение количества угроз со стороны Российской Федерации. Потому что, имея общую границу с Россией, даже комплексы "Искандер" с дальностью до 500 км представляют реальную угрозу для нас, потому как достают до многих областных и экономических центров Украины. Так что для нашей страны это будет просто дополнительная угроза. Однако, кроме того, для нас это должен быть стимул для усиления системы национальной безопасности, учитывая то, что у нас есть такой сосед, как Россия – наш самый вероятный противник.

Gleb4: В Украине вообще возможно победить коррупцию в оборонной сфере? Именно такую задачу назвал новый министр обороны Загороднюк одним из трех главных приоритетов. Это достижимо или очередной популизм?

Олег Жданов: Конечно, достижимо. Нет ничего невозможного. Коррупцию можно побороть везде, в любой сфере – и в оборонной, и в экономической, и вообще в государстве Украина. Нужно действовать, как бывший лидер Сингапура, известный реформатор Ли Куан Ю – "нужно посадить трех своих друзей", вот и все. Тогда можно будет побороть коррупцию.

Судя по тому, что сегодня просто происходит рокировка людей, можно сделать вывод, что особо бороться с коррупцией новая команда не собирается.

Кстати, новый генеральный прокурор господин Рябошапка обещал каждую неделю посадку. Он уже месяц занимает эту должность, то есть уже, как минимум, четыре посадки задолжал.

Нужно начинать с посадок друзей, тогда есть реальный шанс побороть коррупцию.

Smilik: Что вы думаете об отъезде Луценко в Великобританию? Верите ли в версию о необходимости подтянуть английский язык? Может, вскоре и Порошенко поедет испанский подтягивать?:)

Олег Жданов: Порошенко уже тоже подтягивает английский в Лондоне вместе с женой и Гонтаревой. То есть они уже там.

Думаю, что в плане угрозы преследования и Луценко, и Порошенко ситуация сейчас 50/50. Проявит ли Зеленский политическую волю, на сегодняшний день не известно. Поэтому отъезд в Великобританию – это страховка со стороны Луценко и Порошенко. Если вдруг выдвинут обвинения – извините, они учат английский в Лондоне.

А Гонтарева… Сначала ее якобы сбила машина, потом у нее дом сгорел в Украине. И вот уже Конгресс США приглашает ее в Штаты дать показания о преследовании ее по политическим мотивам, чтобы затем если что предоставить политическое убежище.

А в Украине ни ее, ни Луценко ничего не держит. У Петра Алексеевича, правда, есть своя политическая сила. Но он может руководить ею и в изгнании. Таких прецедентов еще в Украине не было, чтобы политик руководил своей политической силой из-за рубежа. Но посмотрим…

В любом случае, со стороны всех названных людей это страховка, пока не утихнет буря.

Роб51: Стоит ли беспокоиться Украине, учитывая идею, высказанную в России Жириновским, о том, что Россия может перекрыть Днепр, чтобы вынудить официальный Киев снять водную блокаду Крыма?

Олег Жданов: Нет, абсолютно не стоит беспокоиться. Потому что та часть Днепра, которая начинается на территории России, настолько незначительна по объемам воды, вытекающей из истока, что это просто смешно. Днепр на всем своем протяжении основную подпитку получает из водоемов и рек, находящихся на территории Украины. Поэтому они там могут перекрывать что угодно и даже поворачивать реки вспять…

Тут Владимир Вольфович играет роль шута у трона короля, поэтому на это его замечание я бы даже не обращал внимания.

Pavel: Скажите, выгодно ли российской стороне широкомасштабное наступление на Украину или возвращение к горячей фазе боевых действий на Донбассе? Из-за чего российское командование может перейти к такому сценарию?

Олег Жданов: Думаю, что вероятность такого сценария сегодня практически равна нулю. Максимум, что мы можем получить от РФ на Донбассе – это увеличение количества обстрелов и их огневой мощи, что приведет к увеличению потерь с нашей стороны, что мы с вами периодически и наблюдаем.

Также есть вероятность расширения границ "ЛНР" и "ДНР" за счет одностороннего отвода войск украинской стороной с занимаемых позиций. Ведь президент Зеленский сейчас как раз и настаивает на разведении войск.

Дело в том, что у нас нет третьей стороны, которая могла бы дать гарантии выполнения обязательств обеими сторонами. А вы же понимаете, что свято место пусто не бывает – как только оттуда уйдут наши войска, рано или поздно туда придут войска противника. ОБСЕ – это наблюдательная миссия, которая не будет вмешиваться в ход событий.

Масштабное наступление также маловероятно, потому что у России сегодня нет ресурсов, чтобы вести такое наступление. Два армейских корпуса – это максимум продвижение на 50 км. Это я говорю вам как военный человек. Для того, чтобы корпус продвигался дальше, в запасе нужно иметь, как минимум, два состава корпуса, то есть на каждые 15 тысяч корпуса должно сидеть 30 тысяч резерва, одетого, обутого и вооруженного. Когда вдоль наших границ мы увидим накопление такого масштабного ресурса, тогда мы будем понимать, что Россия готовится к масштабной войне.

Ganni: Стоит ли Украине озаботиться восстановлением ядерного потенциала, хоть в каком-то виде? Такие потуги принесут больше пользы или вреда нашей стране? Как Украина может использовать в своих интересах тот факт, что из ДРСМД вышли и Штаты, и РФ?

Олег Жданов: США и Россия вышли из ДРСМД каждая по своим мотивам. Ракеты средней дальности запретили потому, что против них не было средств борьбы. Это оружие было решающим: кто первый применил, тот и победил.

Теперь этот договор развалили, и каждый клепает эти ракеты. Но у Штатов есть преимущество – деньги. Сегодня они готовы вкладывать 500 миллиардов долларов в разработку и дальнейшее производство ракет средней и малой дальности. Что может этому противопоставить Россия, сказать сложно. Одна ракета "Калибр", которую они переставят с корабля на сушу, не решит ситуацию в противостоянии с США.

Вообще, мир становится многополярным. Гегемония Соединенных Штатов благодаря Дональду Трампу фактически превратилась в руину, как Древняя Греция. Штаты в этом отношении, можно сказать, пали. Поэтому каждый начинает решать свои проблемы безопасности сам. То есть каждая империя начинает защищать себя сама.

Что касается Украины и ядерного потенциала, его можно было бы восстановить. Потому что у нас есть полный цикл ракетостроения, у нас есть собственный уран. Нам нужно только построить обогатительную фабрику и начать обогащение урана. Так мы сможем получить ядерный заряд.

Да, это потребует значительных капиталовложений, но это – вопрос безопасности, вопрос политики государства. Если мы опираемся на систему внутренней безопасности, надо начинать этим заниматься, ничего невозможного нет.

Если мы опираемся на систему внешней безопасности (коллективной безопасности, например, партнерство с НАТО или создание "восточного НАТО"), то это другое дело.

Вопрос о "восточном НАТО" был поднят США весной и в начале лета текущего года. Но, к сожалению, президент Зеленский и его команда опять похоронили эту идею.

Напомню, что у нас существует совместная украинско-польско-литовская бригада, над ней есть оперативный штаб. Эта бригада существует уже более пяти лет, батальон перерос в бригаду. Главный козырь этого военного союза в том, что уже все боевые уставы адаптированы, а организация взаимодействия войск трех стран уже отработана, хоть и на уровне бригады. Мы уже проводили совместные учения. Поэтому фактически у нас готов новый военный союз. Если мы добавим к нему еще и политическую составляющую, то это будет то, о чем иногда говорят политики – Балтийско-черноморский союз: Польша, Украина и Литва. Это может стать новой системой коллективной безопасности Украины.

Но опять-таки это вопрос политики. Это то, чего мы ждем от нашего президента – чтобы он вышел и сказал: мы будем двигаться так, так и так, а систему безопасности будем строить таким-то образом. Но пока, прочтя программу правительства, у меня такое впечатление, что это партсобрание, где нет ничего, кроме лозунгов – ни одного конкретного шага, ни одной конкретной мысли. "Улучшим жизнь гражданина Украины" – а как вы ее улучшите, в каком понимании?

Если мы в конечном итоге мы услышим от президента стратегию, куда мы движемся и как, тогда мы будем понимать. А пока мы можем только моделировать варианты.

Олег Жданов / УНІАН

Vega: На днях появилась информация о том, что Пушилина вскоре "подвинут", буквально вчера – что его арестовали... Как вы думаете, чем не угодил кремлевским кураторам этот персонаж? Какая судьба вообще может ждать главарей "ЛНР" и "ДНР" – Пасечника и Пушилина: повторят судьбу подорванного в кафе Захарченко, потеряют должности или станут активными участниками украинской политики после местных выборов?

Олег Жданов: Главный критерий смены главарей в этих самопровозглашенных республиках – это воровство. Как только проворовался, сразу убирают. Захарченко убрали военным способом, потому что время было военное. Сейчас применяются другие способы – просто арестуют или тихонько придушат в подвалах Лубянки. Методы меняются, так как уже нет активной фазы военных действий.

Пребывание этих персонажей на должностях главарей "ЛНР" и "ДНР" зависит от того, насколько они нагло и методично обворовывают то, что дает РФ на содержание "республик". Никаких других критериев нет. Они все послушные и управляемые, и они там потихоньку крысятничают. Как только сумма крысятничества становится уж больно заметной для России, их сразу меняют.

Поликарп: Как, по-Вашему, изменилась динамика конфликта на Донбассе после смены президента Украины? О чем говорят такие изменения, если они есть?

Олег Жданов: Динамика конфликта никак не изменилась. Замороженный конфликт низкой интенсивности как был, так и продолжается. Со своими всплесками, со своими падениями интенсивности. Абсолютно ничего не изменилось.

Stone: Считаете ли вы оправданным и правильным демарш украинской делегации, которая решила не участвовать в осенней сессии ПАСЕ? Кому и что мы этим докажем, и какие последствия получим в итоге?

Олег Жданов: Я прочёл интервью главы нашей делегации и оценки наших юристов. Хочу сказать, что демаршем у нас прикрывается полная некомпетентность и отсутствие профессионализма членов делегации. Они не знают, зачем туда ехать, потому и не поехали. Они совершенно не готовы к участию в этой сессии.

А демарш… Кому? Господину Макрону – человеку, который возглавляет вторую экономику Европы? Это смешно.

Вот если Макрон решит устроить нам демарш, у нас будут огромные проблемы как в политическом, так и в экономическом плане. Потому что сегодня Франция, Германия и Италия разделили ЕС на троих: одни взяли Еврокомиссию, другие – Европарламент, третьи – Центробанк Европы. Это три ключевые страны. Устраивать им демарш – это самоубийство.

Поэтому не надо прикрывать некомпетентность и неготовность работать в ПАСЕ политическими демаршами, так как это может больно ударить по нам самим.

Cfyz: Так рекламировали получение от США радаров контрбатарейной борьбы, а в итоге оказалось, что радары без необходимого оборудования для АУО, т.е. засекли, данные выдали, передали, а дальше в ручную вводите на орудиях. Что можете сказать по этому поводу? И вообще, используются ли эти радары на фронте?

Олег Жданов: Да, радары контрбатарейной борьбы передали. Да, их применяли в ходе боевых действий. В частности, в Дебальцево наша артиллерия очень успешно применяла эти радары. А дальше, как я понимаю, было политическое решение убрать их из зоны боевых действий.

Почему? Потому что с этими радарами мы очень эффективно боролись с артиллерией РФ.

Что касается их ограниченного функционала. Он там ограничен искусственно. Нам не передали коды для того, чтобы радар выдавал корректуры для нашей артиллерии. Он засекает цель, откуда стреляет артиллерия противника – и мы получаем координаты. Но когда мы ведем огонь, этот радар способен выдавать отклонение нашего разрыва от центра цели, и за счет этого мы вводим коррективы буквально по одному выстрелу.

Я думаю, что вопрос передачи полного функционала этих радаров опять-таки зависел от политического решения. Если бы Украина приняла решение применять эти радары и в дальнейшем, поставить их в строй, то вопрос передачи кодов был бы просто вопросом переговоров.

К сожалению, основной стратегией предыдущего руководство Украины было сохранение позиции "ни мира, ни войны". Если посмотреть на общую картину по ВСУ, то Петр Алексеевич сделал все, чтобы наши Вооруженные силы не стали сильнее. С одной стороны, вроде и помощь была, и радары дали, и "Джавелины" дали, а с другой – с чем мы были, с тем и остались.

Потому вопрос тут – исключительно политический.

А радары полностью исправны и работоспособны. А вопрос получение полного функционала – это вопрос переговоров и политической воли руководства.

Олдмэн: Нужны ли ВСУ парашютно-десантный части вообще, и такая экзотика как парашютное десантирование из вертолётов, в частности?

Олег Жданов: Нужны. И это показали учения центрального военного округа РФ Центр-2019. Без выброски десанта многие вопросы могут не решаться. Поэтому они нужны.

А выброска с вертолета намного эффективнее, чем с самолета, потому что вертолет может скрыто подобраться к объекту атаки и близко для того, чтобы выбросить разведывательно-диверсионную группу. Как парашютным способом, так и другими способами.

На сегодняшний день парашютно-десантные войска имеют наибольшую перспективу развития. Потому что от позиционной и окопной войны все отходят всё дальше и дальше. Мы переходим к войне роботов и к точечной войне, когда идет нападение на отдельные объекты. Посмотрите на Саудовскую Аравию, нападение на нефтеперерабатывающий завод, нападение на военную базу. То есть Россия отрабатывает вопрос выброски десанта в составе полка: 79 транспортных самолетов выбросили полк с техникой и вооружением в глубине территории противника для выполнения боевых задач, для захвата и удержания объекта до подхода основных сил. Это – огромная перспектива.

Andrey89: Как вы относитесь к прогнозу Константина Щемелинина от 2005 года о том, что в 2015 году славянские народы ожидает большая война? Осуществился ли этот прогноз уже или еще нет?

Олег Жданов: Читал эту теорию Прогноз осуществился, но я бы немного переформулировал. Я бы не относил Россию к славянским народам. Я бы поддержал высказывание Владимира Жириновского, что русские – это большие азиаты. Даже если возьмете сравнительную понятийную таблицу языков, то русский язык выпадает и существенно отличается от украинского, польского, белорусского, словацкого, словенского языков.

Столкновение народов неизбежно, оно произойдет. Беларусь – следующая. Ей ждать осталось недолго. Либо белорусы пойдут в каббалу, либо их ждет столкновение с Россией. Молдова, Нагорный Карабах (несмотря на то, что там столкнулись Армения с Азербайджаном, Россия там играет ключевую роль в военной части), Грузия, Украина, а теперь – Беларусь. Добавьте сюда и Сирию. Россия – такая страна, которая не может без войны.

Evsei: Какова вероятность наступления войск России на Киев в течение 5-10 лет?

Олег Жданов: Минимальная. Когда Россия "встанет с колен", тогда мы сможем говорить, что они в состоянии готовиться к такому масштабному броску на территорию Украины. А пока они "встают с колен", мы можем спать спокойно. Кроме приграничного вооруженного конфликта, который мы наблюдаем сейчас, на большее Россия не способна.

Виктор: Недавно журналист Владимир Бойко сообщил, что в ГУР МО на должность директора департамента стратегической разведки назначен вчерашний старший офицер, муж главбуха 95 квартала. Как Вы относитесь к подобного рода назначениям?

Олег Жданов: Это очень больная тема. Если предыдущее руководство страны было кумовское, то теперь у нас это друзья и родственники. Вопрос профессионализма просто уходит в глубины небытия. Это огромная проблема, которая пагубна скажется на самой стране, на системе управления, на менеджменте, который должен принимать ключевые решения в нашем государстве.

Ким: Не планируете ли вы в каком-либо виде сотрудничество с новой властью? Поступали ли предложения вам?

Олег Жданов: Нет, предложения не поступали. Я предлагал свою помощь Дмитрию Разумкову. У меня была с ним переписка. Он мне сказал, что у них все хорошо, и помощь им не нужна.

Я всегда готов помочь и действующей власти, и государству. Но пока, как я понял, они в моей помощи не нуждаются.

Надежда Майная