Эксперт рассказал об опасном для НАТО плане Путина по Черному морю

Военные корабли России в Черном море / Минобороны РФ

Со времен прихода Владимира Путина к власти в России началась постепенная нейтрализация двух главных союзников США в НАТО и в Черноморском бассейне — Турции и Болгарии — с помощью совместных энергетических проектов.

Такое мнение в интервью для портала ЗН высказал Михаил Гончар - эксперт и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Он считает, что Кремль последовательно гнет линию "технологии размывания и эрозии НАТО" - как усилиями извне, так и изнутри отдельно взятых стран-членов Альянса.

"Под предлогом необходимости защиты критической инфраструктуры в Черном море, угрозы которой серьезно преувеличены, поскольку за 17 лет функционирования "Голубого потока" ни одного инцидента не произошло, Россия наращивает силы и средства в регионе. На концептуальном уровне необходимость усиления защиты определена в новом документе — "Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации", принятой указом президента РФ 13 мая 2019 года", - считает он.

Напомним, ранее политолог Андрей Пионтковский предупредил Владимира Зеленского о коварном и подлом плане Путина насчет Украины.