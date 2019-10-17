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Заявление Путина - явный сигнал о планах поглотить Украину

Виталий Портников

Публицист, журналист

17 октября 2019, 09:53

Кремлю нужна не капитуляция Украины, а ее дестабилизация и хаос, который позволит "отжать" новые территории.

Путин
Путин / Скриншот

Кремль совершенно сознательно навязывает Владимиру Зеленскому все неприемлимые условия – одно за другим, другое за третьим - потому что точно понимает, что каждое выполнение из этих условий ведет к дестабилизации Украины и усилению протеста в стране протестного движения.

Леонид Кучма, когда в первый раз не хотел подписывать "формулу Штайнмайера", сказал очень простую вещь: "Я ее не подпишу, потому что моя подпись приведет к началу протеста в стране", это цитата. И что, в Москве с ужасом в этом подумали? Там сказали: прекрасно, нам это и нужно, давайте подписывать. И, значит, еще больше нужно надавить на Зеленского – если опытный Кучма обещает нам протесты, то нам эти протесты и нужны. А если мы увидим, что протесты не очень активны и не очень ширятся, нужно, чтобы он еще что-то сделал.

Потому что России на самом деле не капитуляция Украины, а ее дестабилизация.

Читайте такжеТрамп предал курдов - предаст и УкраинуКапитуляция Украины в понимании украинцев -  принятие формулы Штайнмайера, особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, закрытие глаз до лучших времен на Крым. Но России это не надо, она не хочет передавать границу под контроль Украины, не хочет, чтобы Запад давал Украине деньги на восстановление Донбасса. Россию не устраивает Украина, вступающая в НАТО, но Россию не устраивала Украина, и не вступавшая в НАТО. Для Кремля Украина – это мятежные области, которые рано или поздно должны быть возвращены в государство.

Поэтому заявление Путина на Валдайском форуме о том, что российское ТВ должно перестать критиковать братский украинский народ вызвано тем, что президент РФ считает, что созрели условия для аннексии куда большей части территории Украины, чем та часть, которая уже аннексирована, и он бы не хотел, что россияне воспринимали своих будущих соотечественников как потенциальных врагов.

Россия Виталий Портников Владимир Зеленский Владимир Путин Украина
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