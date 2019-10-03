Опасный план Кремля: Путин заступился за Украину и похвалил Зеленского

Владимир Путин / Reuters

Если президент Украины Владимир Зеленский сумеет при помощи политического мужества и силы окончательно урегулировать военный конфликт на востоке Украины, то он окончательно утвердится как честный политик.

С таким заявлением в четверг, 3 октября, выступил президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"И если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений", — сказал Путин.

Читайте такжеБудет ли удар с неба? Эксперт рассказал, чего ждать Украине от ПутинаПрезидент РФ также считает, что Зеленский в своей деятельности руководствуется искренними убеждениями и стремлениями.

Далее, Путин высказался в неожиданном духе, заявив - мол, на российском федеральном ТВ нельзя выставлять Украину и украинский народ в крайне невыгодном свете.

"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы — они ведут независимую, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику — что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно", — подытожил Путин.

Напомним, ранее украинский журналист Иван Яковина рассказал о том, что Владимир Зеленский вполне способен переиграть Владимира Путина так же, как и Петр Порошенко.